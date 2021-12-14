На Землі може вимкнутись електрика через активність молодої зірки

Вся справа в колосальних викидах енергії, які походять від молодої зірки, розташованої приблизно за сто світлових років від Землі.





Японські астрономи та експерти університету Колорадо у Боулдері вже деякий час вивчають яскраву зірку у сузір’ї Дракона. Нещодавно вона викинула у космос потужний потік заряджених частинок.

Для зірок це нормально. Аналогічні викиди корональної маси фіксуються і на нашому Сонці. У цих випадках утворюються хмари з гарячих частинок, які подорожують космосом зі швидкістю приблизно 1,5 млн км/год.

Що не так? А те, що викид далекої зірок був приблизно в десять разів потужніший за всіх тих, що виходили від Сонця.

Якщо далека зірка з сузір’я Дракона здатна на ще більш потужні викиди, існує ймовірність, що колосальна маса енергії дістанеться і Землі, знищивши супутники і пошкодивши всі електромережі планети. В результаті люди можуть просто залишитися без усієї електроніки. А для сучасної цивілізації це рівносильно Апокаліпсису.