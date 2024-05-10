Імплант від Neuralink сам частково відділився від мозку реципієнта



Перша спроба Neuralink імплантувати свій чіп в череп людини зазнала несподіваної невдачі після того, як пристрій почав від’єднуватися від мозку пацієнта, повідомила компанія в середу.

Пацієнт, Ноланд Арбо, переніс операцію в лютому, щоб прикріпити чіп Neuralink до свого мозку, але функціональність пристрою почала знижуватися протягом місяця після імплантації. Деякі нитки пристрою, які з’єднують мініатюрний комп’ютер з мозком, почали втягуватися. Компанія Neuralink не повідомила, чому пристрій частково відійшов від мозку Арбо, але заявила в блозі, що її інженери вдосконалили імплантат і відновили його функціональність.

Зменшення можливостей не загрожує Арбо, і він все ще може використовувати імплантат, щоб грати в шахи на комп’ютері, використовуючи свої думки Про це свідчать дані Wall Street Journal, яка першою повідомила про проблему з чіпом. Можливість видалення імплантату розглядалася після того, як стало відомо про відшарування, повідомляє видання.

Імплантат Арбо почав давати збої наприкінці лютого, згідно з повідомленням у блозі Neuralink, коли невідома кількість ниток чіпа “відійшла від мозку, що призвело до зменшення кількості ефективних електродів”. Це призвело до зменшення швидкості передачі даних у бітах на секунду, що, по суті, є показником того, наскільки добре імплантат може виконувати свої завдання.

Компанія Neuralink, власником якої є Ілон Маск і яка минулого року була оцінена приблизно в $5 млрд, широко розрекламувала успіх свого першого імплантату, позиціонуючи себе як світового лідера в галузі технології мозкових чіпів. Хоча пристрій все ще перебуває на ранніх стадіях розробки, повідомлення компанії привертає більше уваги до неперевіреного і складного характеру експериментальної процедури.