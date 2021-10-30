Характерний блиск: лікар назвала головний симптом наявності тромбів

Багатьох людей, які досі не зробили щеплення від коронавірусу, лякають розмови про те, що вакцинація нібито небажана, якщо людина схильна до тромбів.





Лікарі підказали, на що треба звернути увагу тим людям, які бояться цього захворювання.

Лікар-терапевт Людмила Лапа каже, що першим сигналом, який може свідчити про таку проблему, можна назвати почуття тяжкості в ногах та набряки. Відбувається це через те, що кровоносні судини закупорюються.

Тому, тим людям, які відчувають у ногах такі симптоми, фахівець рекомендує обов’язково сходити до лікаря та перевіритись.

Також вона каже, що проблемні ділянки на ногах легко вирахувати за витонченою шкірою з характерним блиском та синюшним відтінком.