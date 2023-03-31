Метеорологи розповіли, чи можуть магнітні бурі зруйнувати озоновий шар Землі

Науковці з Давоської фізико-метеорологічної обсерваторії довели, що протягом доби геомагнітних бур може зруйнуватися до чверті озонового шару Землі.

Однак експерти пояснили, що озоновий шар знаходиться у зовнішній стратосфері, а магнітні бурі впливають на хімічний склад верхніх шарів атмосфери — в іоносфері та верхній мезосфері. Це набагато вище, ніж озоновий шар.

«Звичайно, вплив може мати місце, але тільки за дуже сильної магнітної бурі, і то цю руйнацію можна оцінити приблизно в один-два відсотки. Вона незначна», – пояснили вчені.

Така руйнація озонового шару є дуже небезпечною, оскільки його головна функція — це захист від короткохвильового ультрафіолетового випромінювання Сонця . Високі дози світила згубні для живого Землі. Так як вони ушкоджують шкіру, очі та інші системи та органи людського організму.

«Але щоб зруйнувати озоновий шар настільки, щоб це стало для нас надзвичайно небезпечним, на нього має бути надзвичайний вплив. Поки що такого не передбачається», — заспокоюють фахівці.