Вогняний равлик: той, хто навчиться розмножувати цих слимаків у неволі, стане мільйонером

Якби у равликівника з’явилася чарівна лампа, першим бажанням він загадав би вогняного равлика. Цей молюск — найзаповітніший вид серед любителів такого дивного хобі . Простим смертним заради цього слимака доведеться злітати в Малайзію, здійснити сходження в гори і порушити пару місцевих законів . Дістати його можна лише дивом.





Чому вогняний равлик став настільки жаданим?

А ви подивіться, як вона виглядає! Колірну гаму тварина явно підглянула у готів: раковина виглядає так, ніби її вмочили в чисту нафту, а тіло – в чиюсь кров. У довжину це миле чудовисько більше 20 сантиметрів . Він є найбільшим равликом Малайзії.

Раціон фатальної красуні теж нетривіальний – вона хижачка . Звичайно, їсть молюсок не тільки м’ясо: в меню потрапляє широкий спектр продуктів від фруктів до органічних відходів . Але їсти трупики вогняні равлики справді люблять . Ці слимаки навіть нападають на своїх родичів, якщо ті опиняються поруч .

Живуть вогняні равлики лише в одному місці на планеті — у гірських тропічних лісах Малайзії, на висоті понад кілометр . Але і там їх знайти досить важко: вдень вони ховаються в затишних місцях, а вночі лізти в дрімучі джунглі нікому не хочеться .

Тож завести слизових вампірів у своєму тераріумі вкрай важко. На своїй батьківщині вони знаходяться під суворою охороною — вивезти їх із країни, не загримівши до в’язниці, дуже складно . А найголовніше — досі жодній людині у світі не вдалося їх розвести .

Розмножуються вогняні равлики так само, як усі. А ось із потомством виникають проблеми. Їх загодовують різною їжею, маніакально стежать за вологістю і температурою в тераріумах, створюють усі можливі та неможливі зручності — але все дарма: їхні діти гинуть, не проживши і тижня .

Чого їм не вистачає — не знає жоден равлик на планеті. А знищення природного середовища та хижацьке браконьєрство ставлять бідних молюсків у катастрофічне становище: якщо вони вимруть на батьківщині, то на цьому виді можна буде відразу ставити хрест, оскільки лабораторних популяцій просто не існує .

Ускладнює ситуацію те, що в дикій природі дітей цих равликів ніхто не спостерігав. Люди бачили лише дорослих особин.

Той, хто перший з’ясує, що потрібно новонародженим малюкам для виживання, не тільки казково розбагатіє , а й, можливо, врятує від вимирання цілий вид. Проте тисячі слимаководів по всьому світу вже зазнали провалу.