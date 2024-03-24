Ілон Маск буквально “втратив дар мови”: винахіднику вказали його прорахунок

Занурення в історію створення штучного інтелекту (ШІ) від OpenAI розкриває низку цікавих аспектів, пов’язаних з одним із колишніх співзасновників компанії – відомим підприємцем Ілоном Маском. Нещодавно було опубліковано раніше невідомі подробиці реакції мільярдера, коли експерт у галузі ШІ вказав на основний недолік плану Маска з колонізації Марса.

За даними New York Times, співзасновник Google DeepMind Деміс Хассабіс у розмові з мільярдером обговорювали тему Марса незабаром після їхньої першої зустрічі 2012 року на конференції, організованій їхнім спільним інвестором – відомим засновником PayPal Пітером Тілем.

Під час візиту до штаб-квартири SpaceX Маск почав ділитися своїми амбітними планами щодо колонізації Марса. Він бачив у цьому вирішення проблеми перенаселення планети та інших викликів, з якими людство зіткнеться в майбутньому. Хассабіс загалом погодився з ним, за одним винятком: він вважав, що при цьому не використовуватиметься ШІ. За його словами, якщо штучний інтелект перевершить людський, він може загрожувати марсіанській колонії повним знищенням.

Колонія на Марсі

Якщо вірити NYT, почувши такий висновок, Ілон Маск буквально “втратив дар мови”. Засновник SpaceX, очевидно, прорахувався у своїх планах, що стало своєрідним відображенням його недооцінки можливих проблем, які можуть переслідувати людей на Марсі. Після цієї розмови він став переконаним критиком небезпек, пов’язаних зі ШІ, але водночас інвестував у DeepMind, щоб дізнатися більше про його можливості. Також мільярдер висловив думку про необхідність створення регулюючого органу, який би стежив за розвитком технологій і забезпечував їхню відповідність інтересам людства.

Звісно, ідея порятунку від земних проблем на Червоній планеті може здатися оптимістичною. Однак немає гарантії, що такі небезпеки, як віруси та епідемії, роботи-вбивці або навіть війни, не переслідуватимуть нас на новому місці проживання. 12 років тому Маск, схоже, не враховував цю ймовірність, що вказує на його наївність щодо реальних потенційних загроз.

Також проблемою може стати тривалість життя на цій планеті. Згідно з останніми дослідженнями вона буде дуже короткою.