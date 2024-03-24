Realme 12X дешевше $200 отримав Dimensity 6100+ і екран на 120 Гц

Компанія Realme представила в Китаї новий бюджетний смартфон Realme 12X, який розширив лінійку пристроїв 2024 року Realme 12. Про це повідомляє видання GizmoChina.

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим IPS-екраном із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 1080 на 2400 пікселів і яскравістю підсвічування 625 ніт. Realme 12X при цьому є доволі зручним смартфоном з товщиною 7,89 мм і вагою 190 гр.

За продуктивність новинки відповідають процесор MediaTek Dimensity 6100+ з максимальною тактовою частотою 2,2 ГГц, а також 12 ГБ оперативної пам’яті. Realme 12X працює на оболонці Realme UI 5.0, базою для якої служить Android 14. Ємність акумулятора – 5000 мАг. Потужність підтримуваного зарядного пристрою обмежена 15 Вт.

Для фото і відео передбачена 50-мегапіксельна основна камера і 8-мегапіксельна селфі-камера спереду. Realme 12X також сертифікований за стандартом IP54, що означає, що він стійкий до бризок і пилу. Сканер відбитків пальців розташований збоку.

Смартфон уже доступний для купівлі в Китаї за ціною від 1400 юанів, що за курсом $195.