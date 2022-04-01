Вчені пояснили, чому у тиранозавра такі короткі лапи

Автор нової роботи заявив, що найлютіший хижак у світі мав надзвичайно короткі лапи: можливо, вони зменшилися, щоб знизити ризик травм.





Протягом 20 років Кевін Падіан вів семінар для першокурсників під назвою «Епоха динозаврів», і одне з питань, яке часто ставили студенти, — чому лапи тиранозавра рекса такі короткі?

Зазвичай Падіан перераховував низку запропонованих палеонтологами гіпотез — для спарювання, для утримання чи завдання удару здобичі, щоб перекинути суперника, — але в учнів ці гіпотези викликали сумнів. У такому разі він зізнавався, що точної відповіді на це питання досі немає.

За словами Падіана, замість того, щоб питати, для чого лапи тиранозавра зменшилися, питання має полягати в тому, яку користь вони приносили. Він висунув свою гіпотезу: лапи тиранозавра стали меншими, щоб запобігти випадковому пошкодженню або навіть втраті всієї кінцівки.

Наприклад, у тиранозавра довжиною 13 м міг бути череп довжиною 1,5 м, але руки довжиною всього 0,9 фути — це як 1,8 метрова людина з 12 сантиметровими руками.

За словами Падіана, зменшити передні лапи – це розумне рішення, якщо динозавр і так не використовує їх для полювання. А якщо лапи легко пошкодити, це може викликати інфекцію, кровотечу, шок і, зрештою, смерть.

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