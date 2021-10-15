Наука

Стало відомо, які наслідки для Землі матиме зіткнення Чумацького Шляху і Андромеди

15.10.2021
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Завдяки відкриттям Едвіна Хаббла, ми знаємо, що Всесвіт розширюється, одним з головних чинників що це підтверджують є те, що від нашої галактики всі інші віддаляються, за винятком Андромеди і ще однієї карликової галактики з місцевої групи.


Саме тому питання про зіткнення двох найбільших галактик з місцевої групи: нашої і Андромеди постійно турбують голови вчених.

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Місцева група галактик

За сучасними підрахунками швидкість зближення галактик становить 120 км / с і, з огляду на приблизну відстань між ними в 3.5 млн. світлових років, і те, що в міру зближення вони будуть прискорюватися, можна порахувати, що злиття галактик відбудеться через 6.5 мільярдів років. Орієнтовно через 4 млрд. років воно почнеться і буде тривати ще 2-2.5 млрд років. Досить значний проміжок часу, навіть якщо оцінювати його в межах Всесвіту.

В уявленні багатьох зіткнення галактик призведе до глобальних катаклізмів, адже стикаються два найбільших об’єкта, але тут все не так просто. Щоб розібратися, до яких наслідків призведе зіткнення галактик, варто спочатку розібратися з чого складаються галактики.

Велика частина маси галактик припадає не на зірки або міжзоряний газ, а на темну матерію частки якої між собою не стикаються і взаємодіють лише гравітаційно. В об’ємному співвідношенні частка простору, яка припадає на зірки мізерна в порівнянні з розмірами галактики. Звідси випливає висновок, що ймовірність того, що при зіткненні галактик на внутрішні процеси будь-якої планетної системи будуть істотно впливати інші зірки або ж інші космічні об’єкти вкрай мала, вони просто не достатньо зблизяться і домінуюча гравітація материнської зірки, не дасть чому-небудь вплинути на планети.

Однак, інші об’єкти можуть вплинути на саму материнську зірку. Через це виникає інша ситуація: при злитті планетні системи разом з материнською зіркою, може викинути за межі новоутвореної Галактики. Глобально це ніяк не вплине на самі системи і доля планет буде більше залежати від еволюції їх материнських зірок.

Таким чином, де б людство не жило до моменту зіткнення галактик, воно не постраждає. Лише зміна конфігурації зірок буде заважати космічним перельотів.

Так Андромеда буде виглядати через 3,5 млрд років.

Ще один цікавий факт: якщо зараз Андромеду добре видно при зручних погодних умовах то через кілька мільярдів років нічне небо буде в більшій мірі заповнене видом на близьку галактику. Але до цього часу Земля, швидше за все, вже спорожніє і наші нащадки будуть спостерігати цей вид із зовсім інших планет.

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15.10.2021
1 хвилина на прочитання

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