Наука

У Туреччині живе найвища жінка планети. Як вона виглядає?

15.10.2021
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У книзі рекордів Гіннеса чергове поповнення – туркеня Румейса Гелга офіційно стала найвищою з нині живих жінок, її зріст – 215,16 сантиметрів. Дівчина потрапила в поле зору укладачів книги ще в 2014 році, тоді у віці 18 років вона була визнана найвищим підлітком жіночої статі.


Середній жіночий зріст залежить від країни проживання, наприклад в Україні він становить 165.4 сантиметра, так що Гелга майже на півметра вище середньостатистичної українки. Звичайно, подібні габарити для дівчини нормою не є, причиною таких значних відмінностей є синдром Уівера, внаслідок якого відбувається прискорене зростання і аномальний розвиток скелета.

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Через хворобу дівчині важко пересуватися самостійно, вона може недовго крокувати на власних ногах за допомогою ходунків, але більшу частину часу використовує коляску. До речі, навіть сидячи в ній вона вище своєї стоячої матері.

Румейса не сумує незважаючи на незручності, а популярність, яка на неї звалилася, використовує для просвітлення широких мас населення про рідкісні захворювання. За словами дівчини, у неї часто запитують про зріст перехожі, але практично всі ставляться до неї приязно.

Цікаво, що найвищий чоловік у світі так само проживає в Туреччині – його звуть Султан Кесен, зріст становить 251 сантиметр. Минулого разу світові рекордсмени обох статей проживали одночасно в Китаї – зріст Бао Сі Шунь і Яо Дефень в 2009 році становив 236 і 233.3 сантиметра відповідно.

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15.10.2021
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