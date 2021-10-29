Науковці розповіли, чи існує безсмертний живий організм на Землі

Безсмертя – що це таке? Портал GSMinfo спробував розібратися у цьому питанні та разом із науковцями дав визначення людського безсмертя.





Нескінченність життя, тобто безсмертя – найпростіший спосіб описати його як непокору смерті у фізичному сенсі. Повний захист від процесу вмирання вважається неможливим. Напевно, ви хоча б раз у житті запитували себе, чи можливе безсмертя взагалі.

Безсмертя – це мрії людства, які пронизують нашу цивілізацію протягом сотень чи навіть тисяч років. Богослов’я різних культур багато в чому ґрунтується на вірі в обіцяну нагороду, якою буде вічне життя або воскресіння тіла. У світі науки немає місця метафізиці, тому дослідники намагаються знайти спосіб досягти довголіття. Що, якщо кожен із нас справді безсмертний?

Дослідження безсмертя

Дослідники із різних галузей науки намагаються логічно вирішити проблему смертності живих організмів. Дивно, але до уваги береться не тільки фізичне досягнення безперервності організмів, а й запис стану свідомості. Вчені у різних галузях шукають способи зупинити процес старіння. Що пропонують окремі дослідні спільноти?

Не секрет, що органи старіють – з віком вони втрачають свої якості, знижується їхня функціональність. Перші кроки у пошуку протиотрути від старіння були зосереджені саме на покращенні здоров’я людини. У 2015 році набула широкого розголосу спроба визначити вплив популярного цукрознижуючого лікарського засобу (ліки від діабету) на тривалість життя людини. Зроблено висновки, що пацієнти, які приймали препарат, жили на 15% довше, ніж здорові люди.

Інше дослідження вічності людського життя зводиться до випробувань прямо з науково-фантастичних книг та фільмів. Фонд Alcor Life Extension Foundation займається досить незвичайним, хоч і науково обґрунтованим способом продовження життя. Йдеться про кріоконсервацію, тобто заморожування організмів, у тому числі людини, після смерті, звичайно. Тіла в спеціальних камерах зберігаються за температури -196 градусів за Цельсієм.

Гіпотеза про здатність клітин виживати після заморожування підтверджується, серед іншого, випадки запліднення ембріона – процес, що використовується у invitro. Проте невідомо, чи дозволять вже зрілі органи, зокрема найскладніший з них – мозок, продовжувати функціонування складного живого організму після розморожування. Поки жодну людину, підданої кріоконсервації, не розморозили, тому результати досліджень невідомі.

Отже, що робити, щоб переконатися, що якщо ви можете підтримувати своє тіло у добрій формі, ваша свідомість також виживе? Рішення, пропоновані величезним технічним прогресом, просто вражають. Ми можемо спостерігати розвиток технологій з використанням штучного інтелекту. Тому футуристи зосереджуються на методах, які врятували б наш мозок або, швидше, нашу свідомість на механічних носіях даних. Це дозволило б зберегти сутність цієї людини.

Найсвіжіша інформація про безсмертя

Хоча таблетку безсмертя ще не винайшли, дослідники докладають усіх зусиль, щоб відреагувати на занепокоєння тих, хто не хоче вмирати. У світі відомо кілька видів, які мають довголіття. Цікаво, що вони тісно пов’язані з водним середовищем – і звідси походить все життя на Землі. У 1990-х роках було виявлено першу і поки що єдину біологічно безсмертну істоту. Це медуза Turritopsis dohrnii, що мешкає в тропічних частинах океанів.

Медуза Turritopsis dohrnii. Фото взято із сайту amnh.org

Як таке може бути, що вона безсмертна? Вчені досі вивчають чудову здатність цих істот. Вже відомо, що організм у разі небезпеки може повернутися в стан поліпа, який ділиться та відтворюється, а потім знову дозріває – цей процес можна повторювати знову та знову. Вчені намагаються визначити неможливе – вік найстарішої з цих медуз. Дослідження медуз покликані допомогти у лікуванні невиліковних захворювань, у тому числі раку.

Які можливості для врятування життя пропонує сьогоднішня наука? Досі кріоніка була найбільш багатообіцяючою сферою дослідження безперервності життя – з 1972 року було заморожено кілька сотень людей, а в останні роки кількість тих, хто бажає зазнати кріоконсервації, збільшилася майже до 1400. Заморозка всього тіла коштує близько 400 тисяч доларів, а якщо ви хочете зберегти свій мозок, достатньо заплатити 120 тисяч доларів. Це звучить нереально, але ймовірно хтось зрештою знайде спосіб розморозити людину та її свідомість – якщо не сьогоднішні вчені, то їх послідовники.

Безсмертя – хороша ідея чи загроза?

Досягнення потенційного безсмертя пов’язані з однією з найгірших проблем – старінням населення. Причому не лише фізично, що, напевно, можна виправити, а й морально. Люди, тривалість життя яких не скоротиться, зрештою втратять свій потенціал, як показали лабораторні експерименти на тваринах. Чи варто прагнути безперервності існування особистості?

У природі кожна істота орієнтована на відтворення, щоб розширити вид – смерть записана в генах живих організмів і стає своєрідною рушійною силою, яка змушує вас виконувати певні дії. Завдяки цьому відбувається еволюція, і ми постійно відкриваємо для себе щось нове, а суспільство орієнтоване на розвиток. Якби ми знали, що ніколи не помремо, було б наше життя таким самим?