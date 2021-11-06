Вчені розповіли, що таке вулканічна бомба та чим вона небезпечна

Пальма – це невеликий іспанський острів, який близько 2 мільйонів років тому виник у результаті виверження підводного вулкана.





У вересні 2021 року на ньому почав вивергатися Кумбре-В’єха, який востаннє активувався в 1971 році. Лава з її жерла викидається досі і за цим явищем уважно стежить німецький геохімік Харрі Гейгер, який нещодавно зняв на відео дуже рідкісне для людського ока явище.

Коли чоловік стояв приблизно за кілометр від жерла вулкана, з нього вилетіла вулканічна бомба — рідкий потік лави, який частково твердне під час польоту. Це досить небезпечний об’єкт, який при зіткненні з будинками може спричинити спалах. А якщо він потрапить у людину, та з великою ймовірністю отримає серйозні опіки. Що ще цікавого відомо про це явище?

Виверження вулкана Кумбре-В’єха у вересні 2021 року

Цікавий факт: під час виверження вулкана Кумбре-В’єха в 1646 році були знищені цілющі джерела. Якщо вірити легендам, вони виліковували людей від прокази — інфекційного захворювання, яке виникає через потрапляння в організм бактерій Mycobacterium leprae і Mycobacterium lepromatosis. Заражені цією хворобою люди отримували зовнішні каліцтва.

Виверження вулкана Кумбре-В’єха

Виверження вулкана в Іспанії є одним із найруйнівніших за останній час. За даними за 1 листопада, потоки лави та супутні виверження землетрусу стали причиною руйнування 2600 будівель. За останній місяць на території острова Пальма було зафіксовано близько 35 тисяч підземних поштовхів.

Через забруднення повітря небезпечними викидами навчання у школах було припинено. Влада рекомендує мешканцям закривати вікна, вимкнути вентиляцію і без необхідності не виходити з дому. А якщо така потреба є, важливо одягнути захисні окуляри та маски. За розрахунками вчених, вулканічна лава вже поширилася на площу 975 гектарів.

Пожежні на фоні вулкана Кумбре-В’єха, що вивергається.

Через виверження вулкана Кумбре-В’єха свої будинки змушені були залишити близько 6 тисяч людей. Мало того, що вулканічний попіл покрив території таких муніципалітетів, як Тіхарафе, Пунтагорда та Гарафія, він зміг дістатися навіть до обсерваторії Роке-де-лос-Мучачос, яка розташована на висоті 2426 метрів.

Обсерваторія Роке-де-лос-Мучачос

Вулканічна бомба на відео

За даними видання Gizmodo, наприкінці жовтня дослідник Харрі Гейгер стояв приблизно за кілометр від жерла вулкана і зняв момент, коли з неї вилетіла вулканічна бомба і покотилася схилом. Як і говорилося вище, це потік лави, який під час польоту встиг стати твердішим. Як правило, форма цього утворення залежить від складу, в’язкості лави та умов польоту. Об’єкт, що потрапив у кадр, мав діаметр близько одного метра, був розпечений до 900 градусів Цельсія і важив приблизно 500 кілограмів. Судячи з усього, дослідник зміг дізнатися ці дані, коли підійшов до об’єкта, що зупинився ближче. Коли затверділий шматок лави зупинився, деякі його частини все ще тліли яскраво-червоним кольором.

Вулканічна бомба, знята на відео Харрі Гейгером

На щастя, на шляху вулканічної бомби не було жодних перешкод. Ці гарячі утворення можуть бути дуже небезпечними для життя людей, і цьому є вагомі докази. У 2018 році, під час виверження вулкана Кілауеа на Гаваях, лава-бомба розміром з баскетбольний м’яч впала на судно з 49 пасажирами та трьома членами екіпажу. Вона пробила дах, внаслідок чого одна жінка потрапила до лікарні з переломом стегна, а інші отримали опіки та подряпини. Загалом постраждало 23 особи.

Дах судна, на яке впала вулканічна бомба

За словами Харрі Гейгера, він та його колеги перебували на безпечній відстані від вулкана та залишалися напоготові. Дослідник зазначив, що побачити вулканічну бомбу і тим більше зняти її на відео – це величезний успіх. Завдяки цьому випадку вони зможуть дізнатися більше подробиць про силу виверження вулкана Кумбре-В’єха, а також траєкторії, дальність польоту та інші характеристики цих бомб. У своєму блозі Landslide Blog геолог Дейв Петлі (Dave Petley) зазначив, що відео показало, наскільки вулканічні бомби можуть бути рухливими.

Лава бомба, що вилетіла з вулкана Кумбре-В’єха

Як ви вже могли зрозуміти, вулкан Кумбре-В’єха спричинив великі проблеми для величезної кількості людей. Але при цьому він, навіть, не входить до найнебезпечніших.