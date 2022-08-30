Розкрито можливий спосіб продовжити життя

Вчені Інституту біології старіння імені Макса Планка в Німеччині виявили, що навіть короткочасне вживання рапаміцину може бути ефективним способом продовження життя без побічних ефектів. Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Aging.





Рапаміцин є інгібітором росту клітин та імунодепресантом, який використовується для лікування раку та застосовується після трансплантації органів. Показано, що він також здатний продовжувати життя, проте клінічні дози можуть спричиняти небажані побічні ефекти. У новій роботі вчені з’ясували, у яких мінімальних дозах рапаміцин може мати ті ж ефекти, що й при довічному лікуванні.

Вчені перевірили різні часові інтервали короткочасного введення ліків на плодових мушках та виявили, що коротке двотижневе лікування рапаміцином молодих дорослих мух захищає їх від вікової патології кишечника та продовжує життя. Крім того, тримісячне лікування молодих дорослих мишей, починаючи з тримісячного віку, чинило аналогічні позитивні ефекти на здоров’я кишечника, коли вони були середнього віку. Лікування рапаміцином у пізньому віці не мало жодного ефекту.

Дослідники підкреслюють, що важливо з’ясувати, чи можливо досягти геропротекторних ефектів рапаміцину у мишей та людей на початку лікування у пізнішому віці, оскільки в ідеалі період лікування слід звести до мінімуму.