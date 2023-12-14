Сонячні бурі назвали небезпечними для руху поїздів

Фахівці Ланкастерського університету (Велика Британія) вважають, що безпека залізничних перевезень наразиться на небезпеку внаслідок масштабних сонячних бур. Раніше вчені вказували на небезпеку тільки для супутникових систем зв’язку та електричних мереж, але зараз з’ясувалося, що вплив Сонця має більше охоплення.

У зв’язку з цим зростуть ризики виникнення аварійних ситуацій на інфраструктурі залізничного сполучення. Небезпека досягне піку в той час, коли активність світила стане максимальною при завершенні 11-річного циклу.

На думку британських учених, сонячне випромінювання може стати причиною магнітних штормів на Землі. Їхнім наслідком можуть стати перешкоди, що спричиняють збої в роботі електронних систем управління рухом рухомого складу. Сигнальні станції, раніше налаштовані та налагоджені, видаватимуть неправильні команди. У результаті замість “зеленого” світлофора може загорітися “червоний”. Це не обов’язково означатиме аварію, але шанс зіткнень буде набагато вищим, ніж ми спостерігаємо зараз. До такого “повороту” потрібно встигнути підготуватися, впровадивши дублюючі та контрольні системи.

Щоб оцінити ступінь небезпеки, дослідники змоделювали дві залізничні ділянки – Престон – Ланкастер і Глазго – Единбург. Виявилося, що ці, порівняно невеликі за протяжністю маршрути, мають близько 50 000 ланцюгів передачі сигналів. Помилки і збої можуть виникнути в будь-якому з них. Маючи цю інформацію, слід розглядати її як попередження і зробити все, щоб унеможливити аварії та жертви.