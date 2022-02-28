Наука

На Марсі знайшли штучно створений об’єкт

28.02.2022
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марс

Одна людина написала в Twitter, що об’єкт виглядає «штучно створеним», і припустила, що це може бути артефакт стародавньої цивілізації на Червоній планеті або уламок НЛО, що розбився, пише The Sun.


Насправді деталь належить NASA і є долото— інструментом, який використовується при бурінні свердловин. Так об’єкт виглядав на фото, зроблених у липні минулого року:

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Деякі користувачі звинуватили космічне агентство в тому, що воно смітить на Марсі. “Ще навіть нога не ступила на планету, а ми вже смітимо”, – передає джерело слова Twitter.

Інші також відзначають, що зараз Марс — це «цвинтар роботів» через всі старі пристрої та ровери, які раніше вивчали планету, але перестали відправляти сигнал або втрачали щось під час своїх місій.

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28.02.2022
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