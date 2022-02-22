Науковці розповіли, яку теоретично максимальну швидкість може розвинути людина
У відповіді на це питання можна відштовхуватися від різних принципів: від фізичних параметрів людини, чи то від законів фізики. У цій статті розглянемо питання з усіх боків.
Якщо брати до уваги фізичні параметри звичайної людини, вона може розігнатися до швидкості 20-30 км/год. Якщо ж відштовхуватися від легкоатлетів та їхньої фізичної форми, то максимальна зафіксована швидкість 44 км/год належить Усейну Болту. Виходячи з відносно недавніх досліджень та враховуючи всі можливості людського тіла, встановлено межу швидкості, яку людина може розвинути, це 65 км/година.
Звичайно, можна заперечувати цей результат і стверджувати, що можна рухатися ще швидше, але поки що ніхто зі спортсменів навіть близько не підійшов до межі, встановленої дослідниками.
Другий випадок – це рух людини на штучному апараті. Якщо заглиблюватися в історію, то в 1969 році, коли астронавти облітали Місяць, капсула, в якій вони перебували, розвинула швидкість близько 40 000 км/год. Сьогодні розробляється багато різних ракет, удосконалюються двигуни і вже існують такі апарати, які можуть розвинути швидкість суттєво більшу, ніж у 1969 році.
Багатьом відомо, що максимальна швидкість, яка можлива у Всесвіті, це швидкість світла у вакуумі, яка становить близько 300 000 км/с і багато хто думає, що це і є максимальна швидкість людини. Але це не так, адже зі швидкістю світла у вакуумі можуть рухатись лише безмасові частинки, а те, що має масу, може максимально наблизитися до цієї швидкості. Тоді виникає інше питання: чи може людина розвинути швидкість, припустимо, що становить 99% від швидкості світла?
Теоретично людина може почуватися комфортно, перебуваючи в такому стані, хоча ці деталі багато в чому ще неясні, адже, рухаючись зі швидкістю світла, можна врізатися в різні космічні тіла хоч і їх вплив можна вважати несуттєвим, як і ймовірність зіткнення. Проблема в іншому: у самому процесі розгону. Щоб настільки швидко переміщатися потрібно поступово набирати швидкість, наприклад, при зльоті шатла він поступово збільшує швидкість при згорянні палива, а людина, що знаходиться в ньому, перевантажується. Тренована людина може витримати 10 і навіть 20 кратне навантаження, але лише протягом декількох секунд, і якщо воно не припиниться, то людина загине.
Щоб людина, яка знаходиться в ракеті, що розганяється до навколосвітлової швидкості, відчувала себе не на межі життя і смерті необхідно розганятися з прискоренням не більше 1,5 g, але навіть при 2 g розгін до швидкості світла займе майже два роки безперервної роботи двигунів. Крім того, сучасний рівень технологій навіть близько не наблизився до того, щоб створити двигун, здатний забезпечити такий тривалий розгін.