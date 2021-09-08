Наука

Вчені відкрили новий вид тварин. Йому півмільярда років

Палеонтологи з Королівського музею Онтаріо виявили останки нового викопного виду, що належить до вимерлої групі тварин. Знахідка відрізняється своїми величезними розмірами.

08.09.2021
1 хвилина на прочитання
Titanokorys

Інтригуюче відкриття було зроблено в кембрійських породах віком півмільярда років. Сланці знайшли в Національному парку Кутеней (Канада), пише Phys.org.


Названий Titanokorys gainesi , цей новий вид відрізняється своїми розмірами. При передбачуваній загальній довжині в півметра Титанокоріс був гігантом в порівнянні з більшістю тварин, що мешкали в той час в морях, так як в основному ті ледь досягали розміру мізинця.

Новини по темі

«Величезні розміри тварини просто приголомшують, це одна з найбільших тварин кембрійського періоду, коли-небудь виявлених вченими», – повідомляють фахівці.

Тітанокоріс

З еволюційної точки зору Титанокоріс належить до групи примітивних членистоногих, званих радіодонтами. Найбільш знаковим представником цієї групи є хижак аномалокарісів , який, можливо, сам досягав метра в довжину.

Титанокоріс відрізняється своїм зовнішнім виглядом. У нього був рот у формі скибочки ананаса з гострими зубами всередині. Були пара колючих кігтів під головою для захоплення жертв і тіло з рядом відкидних стулок для зручності під час плавання. Він також володів великим головним панциром, найбільшим з відомих у радіодонтів.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


08.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

марс

Вчені розрахували максимальний термін безпечного перебування людей на Марсі

07.09.2021

Вчені випадково розкрили популяцію космічних об’єктів

07.09.2021

Чи справді можна раптово посивіти від страху? Науковці розповіли

07.09.2021

Чи є життя на Венері: 5 неймовірних фактів про планету

06.09.2021
Back to top button