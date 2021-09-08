Вчені відкрили новий вид тварин. Йому півмільярда років

Інтригуюче відкриття було зроблено в кембрійських породах віком півмільярда років. Сланці знайшли в Національному парку Кутеней (Канада), пише Phys.org.





Названий Titanokorys gainesi , цей новий вид відрізняється своїми розмірами. При передбачуваній загальній довжині в півметра Титанокоріс був гігантом в порівнянні з більшістю тварин, що мешкали в той час в морях, так як в основному ті ледь досягали розміру мізинця.

«Величезні розміри тварини просто приголомшують, це одна з найбільших тварин кембрійського періоду, коли-небудь виявлених вченими», – повідомляють фахівці.

З еволюційної точки зору Титанокоріс належить до групи примітивних членистоногих, званих радіодонтами. Найбільш знаковим представником цієї групи є хижак аномалокарісів , який, можливо, сам досягав метра в довжину.

Титанокоріс відрізняється своїм зовнішнім виглядом. У нього був рот у формі скибочки ананаса з гострими зубами всередині. Були пара колючих кігтів під головою для захоплення жертв і тіло з рядом відкидних стулок для зручності під час плавання. Він також володів великим головним панциром, найбільшим з відомих у радіодонтів.