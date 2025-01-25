Штучний інтелект визначає захворювання легень з точністю до 97%

Штучний інтелект тепер може виявляти захворювання легенів на основі ультразвукових відео з точністю 97%. Він здатний не тільки точно розрізняти такі хвороби, як пневмонія і коронавірус, а й враховувати різні можливі діагнози, підвищуючи точність діагностики.

Розроблена співробітниками Університету Чарльза Дарвіна (CDU) модель помітно поліпшила результати попередніх ШІ-інструментів. Вона використовує комбінацію нейронних мереж для аналізу найдрібніших змін на зображеннях і довгострокового аналізу даних.

Автори використовували два типи ШІ-моделей для діагностики захворювань. Спочатку нейронна мережа аналізує зображення, виявляючи ледь помітні зміни, які можуть бути пропущені очима людини. Потім модель довготривалої і короткострокової пам’яті (LSTM) обробляє дані, оцінюючи їх у контексті один з одним.

Нова модель отримала назву TD-CNNLSTM-LungNet і може точно виявляти відхилення. Вона здатна визначити, чи пов’язані зміни з пневмонією, COVID-19 або іншими захворюваннями легенів. ШІ продемонстрував високий показник точності – на рівні 96,51%.

У майбутньому ШІ зможе виявляти ознаки таких захворювань, як туберкульоз, рак, астма і навіть хронічні хвороби легенів. Дослідники планують поліпшити модель, щоб вона могла точно аналізувати не тільки знімки УЗД, а й дані КТ, а також рентгенівські знімки.