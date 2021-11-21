Кульова блискавка – правда чи вигадка: що кажуть науковці

Кульова блискавка – таємниче природне явище, яке змушує багатьох вчених ламати голови вже десятки років. За описом очевидців, вона являє собою згусток енергії кулястої форми, що світиться, який переміщається в просторі з, як правило, невеликою швидкістю і по незвичайній траєкторії. Їх бачили під час штормової погоди та грози, деякі свідчать про те, що явище з’являлося в небі з нізвідки, інші кажуть, що воно «вийшло» з дерева.





Довгий час вважалося, що таке явище може виникати виключно у штормову погоду та грозу. Також вчені вважали, що кульова блискавка притягується до місць із високою напругою та магнітним полем. Однак пізніше з’ясувалося, що воно може виникнути і в ясну погоду практично посеред чистого поля, де нічого немає.

Досі невідомо, чи існує це явище насправді. Деякі вчені дотримуються версії про те, що кульової блискавки немає, а те, що бачили очевидці, — не що інше, як галюцинації. Крім того, багато хто вважає, що люди могли спостерігати не кульову блискавку, а якесь інше явище.

У наукових лабораторіях відтворити щось подібне досі не вдавалося, розряд виходить вкрай маленьким і не живе довше за частку секунди. Тому деякі схиляються до того, що кульова блискавка – вигадка.

Вчені ще не чітко уявляють, які умови утворюються всередині блискавки. Не знаючи ці умови, як їх створювати? Розряди в лабораторіях створюються, але щоб це було у формі кулі, яка буде жити не частки секунди, а хоча б хвилину, створити поки не вдається. Це можна буде зробити лише тоді, коли буде чітко розроблена теорія існування кульової блискавки.



Поведінка кульових блискавок

Поведінка кульової блискавки не менш загадкова, ніж саме явище. Траєкторію руху передбачити неможливо, як і швидкість, з якою блискавка рухатиметься. Вона може зависнути дома над землею чи мчати, розвиваючи швидкість до 30км/г. Крім того, існують розповіді про те, що кульова блискавка може просочуватися в щілини стін і стекол, не залишаючи жодного сліду, кружляти в приміщенні, а потім повертатися надвір через ті самі щілини.

Можемо тільки припустити, що електромагнітні поля кульової блискавки проходять крізь стіну і виявляються з іншого боку, тому що електромагнітні поля проходять крізь стіни, наприклад радіо. Можливо, вони мають такий склад та кондицію, що можуть і за стіною знову утворити кульову блискавку.

Описано й випадки зіткнення такої блискавки з людьми чи тваринами: тут також усе неоднозначно. У деяких ситуаціях кульова блискавка не наближається до людини і продовжує «плисти» у своєму напрямку, проте розповідають і про випадки, коли блискавки «нападали» на людей і тварин і обпалювали або навіть убивали їх.

Один із таких випадків описаний гравером Георга Ріхмана. Він винайшов прилад вивчення атмосферної електрики і під час грози включив його, щоб зафіксувати явище. У цей момент з приладу утворилася синювата кулька і вдарила професора в чоло. Той помер, а в місці удару залишилася бордова пляма. Одяг вченого був розірваний і обпалений, дверні косяки розлетілися в тріски, а самі двері злетіли з петель. Гравер не постраждав. Пізніше тіло академіка вивчав Михайло Ломоносов.

Теорія Капиці

Одну з ключових теорій на підтвердження існування кульових блискавок висунув фізик Петро Леонідович Капиця. Він припускав, що вона утворюється внаслідок газового розряду між хмарами і землею. Тоді кульова блискавка виявляється нанизана на лінії електромагнітної хвилі і рухається вздовж провідних поверхонь. Іншими словами, кульова блискавка виникає внаслідок короткохвильових електромагнітних коливань у просторі між хмарою та землею. Проте природу появи цих вагань академік пояснити не зміг.

Науковці сучасності заявляють, що не існує єдиної думки про те, що є кульова блискавка, її склад і процеси, що відбуваються всередині. Їм близька теорія Капіци. Коли йде гроза, б’ють блискавки – розряд між хмарою та землею. На хмарі накопичується один заряд, на землі — інший. Між ними є напруженість електричного поля, і коли ця напруженість досягає певної величини, відбувається пробій і з’являється блискавка. У цей час у тому шляху, яким проходить блискавка, можуть утворитися різні стани атмосфери.

Може вийде так, що в одному місці, де проходить блискавка, утворюються розряди різних полярностей, молекули розбиваються на атоми, атоми утворюють іони. Якась кількість цих іонів утворює таку конфігурацію, що вона сама себе підтримує. Тобто не розвалюється убік і не розряджається, а просто підтримує себе. Це потік розряджених частинок з якоюсь кількістю енергії, коли два протилежні заряди з’єднуються, енергія між ними виділяється у вигляді кванта світла, тому блискавка і світиться.

Оскільки цей потік енергії плазми знаходиться в такому кулястому стані, то ця кулька, що світиться, рухається в просторі, поки в ній не скінчиться вся енергія.

Спростування існування кульової блискавки

У 2010 році австрійські вчені Джозеф Пір та Олександр Кендель провели власне дослідження, в якому припустили, що це явище може бути наслідком прояву галюцинацій, що виникають через магнітні поля певних блискавок.

Суть теорії полягає в тому, що магнітні поля деяких блискавок можуть викликати фосфени – зорові відчуття без впливу світла на око – вони також виникають при натисканні на повіку або шляхом хімічного або електричного впливу. Вчені припустили, що в радіусі ста метрів від удару звичайної блискавки люди можуть спостерігати ці фосфени — іншими словами, зорові галюцинації.

Ми ж впевнені, що це не фосфени, а реальне явище у природі. Коли буде ясно, які там відбуваються процеси, тоді кульову блискавку вдасться створити в штучних умовах та детально вивчити.

Проте вже у 2012 році кульова блискавка потрапила у поле зору китайського приладу, що вивчає спектри блискавок. Зібрані дані показали, що спектр кульової блискавки відрізняється від звичайної, так, у ньому знайшли залізо, кремній та кальцій, тоді як у простій блискавці присутній в основному іонізований азот. Це спостереження знову породило полеміку серед вчених щодо існування кульових блискавок.