Одразу два астероїди днями пролетять повз Землю

Кілька невеликих астероїдів пролетять повз Землю найближчими днями. Їхній діаметр становить приблизно від 7 до 40 метрів. Немає причин для занепокоєння, адже всі астероїди пролетять повз Землю на безпечній відстані.





Великий астероїд з’явиться наприкінці квітня

Вже 26 квітня до Землі наблизиться небесне тіло діаметром майже 800 метрів. Цей астероїд, який одержав позначення 418135, пролетить на відстані близько 3,2 млн км – це відповідає трохи більш ніж 8-кратній відстані Земля-Місяць. Його швидкість становитиме близько 37 000 км/год.

9 травня астероїд такого ж розміру пролетить повз Землю. НАСА оцінює його діаметр майже 900 метрів. 467460 (2006 JF42) теж пролетить повз планету на безпечній відстані.

Гігантський астероїд з’явиться наприкінці травня

Потім, 27 травня, до Землі наблизиться астероїд набагато більшого розміру. За даними НАСА, його діаметр становить близько 1,8 км. Це, безумовно, найбільше небесне тіло, яке наблизиться до Землі найближчими місяцями.

Цей астероїд, який одержав позначення 7335 (1989 JA), наблизиться до Землі приблизно на 4 мільйони кілометрів. Це відповідає трохи більш ніж 10-кратній відстані від Землі до Місяця. НАСА вказує його швидкість – понад 47 000 км/год.