Вчені встановили скільки часу потрібно читати погані новини, щоб впасти в депресію

Вам не подобається читати погані новини? Тепер ви можете пояснити свої почуття науково: дослідники довели, що навіть дві хвилини читання негативних повідомлень погано позначаються на емоційному стані людини.





Психологи з Ессекського університету експериментально встановили , що погані новини про коронавірус дуже швидко псують настрій – всього за дві-чотири хвилини. При цьому хороші новини не впливають негативно на емоційний стан.

У першому експерименті добровольці читали новини про коронавірусну інфекцію в Twitter. У другому учасники дивилися на YouTube ролики про пандемію. В обох випадках люди стали себе почувати гірше. А ось добровольці, які не читали погані новини, не зазнали нічого негативного.

Вчені вважають, що тривалий вплив поганих новин може привести до серйозних наслідків для психічного здоров’я.