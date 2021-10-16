Наука

Вчені встановили скільки часу потрібно читати погані новини, щоб впасти в депресію

Здається, це теж погана новина

16.10.2021
Менше хвилини
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Вам не подобається читати погані новини? Тепер ви можете пояснити свої почуття науково: дослідники довели, що навіть дві хвилини читання негативних повідомлень погано позначаються на емоційному стані людини.


Психологи з Ессекського університету експериментально встановили , що погані новини про коронавірус дуже швидко псують настрій – всього за дві-чотири хвилини. При цьому хороші новини не впливають негативно на емоційний стан.

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У першому експерименті добровольці читали новини про коронавірусну інфекцію в Twitter. У другому учасники дивилися на YouTube ролики про пандемію. В обох випадках люди стали себе почувати гірше. А ось добровольці, які не читали погані новини, не зазнали нічого негативного.

Вчені вважають, що тривалий вплив поганих новин може привести до серйозних наслідків для психічного здоров’я.

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16.10.2021
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