Науковці розказали, для чого влада Лос-Анджелеса висипала 96 мільйонів чорних кульок у водосховище

Америка дивує дуже несподіваними речами. Так, наприклад, на території Лос-Анджелеса розташовується водосховище, поверхня якого заповнена 96 мільйонами чорних куль. Вони накрили більшу частину водного простору, тому водосховище здається абсолютно чорним. Що ж спричинило такий незвичайний вчинок? Навіщо владі знадобилося заповнити поверхню водосховища кулями?





Чорне водосховище

Якщо дивитися на штучне американське водоймище здалеку, то кульок можна навіть і не помітити. Через це вид водосховища здається ще дивнішим і навіть страшним. Здалеку може здатися, що це чорний асфальт, поле або дуже забруднене водоймище.

І тільки якщо підійти ближче, то можна розглянути окремі чорні кулі, які створюють видимість чорної рівнини. Загальна кількість кульок – приблизно 96 мільйонів. Викинуті вони були владою міста абсолютно цілеспрямовано ще в далекому 2015 році.

Захист від сонця

Чорні кулі – не забаганка, можна навіть сказати, особлива розробка вчених. Необхідні вони насамперед для того, щоб захистити поверхню водоймища від прямих сонячних променів.

У дуже спекотні дні поверхня водоймища може сильно нагріватися, і верхні шари води почнуть випаровуватися. Внаслідок цього зменшується рівень води. З природними водоймищами — річками, озерами, морями та ставками — проблем не виникає, бо вони наповнюються від дощів та сусідніх водоймищ. Штучні водосховища обмежені в запасах води, тому випаровування — небажаний процес.

Чорні кулі не дозволяють це зробити. Ультрафіолетові промені нагрівають поверхню куль, але водна поверхня їх охолоджує. Тому саме водосховище не нагрівається, і його обсяг залишається таким самим.

Захист від живих істот

Крім цього, американське водосховище, таким чином, захищається і від впливу живих істот. Існують такі бактерії та шкідливі мікроорганізми, для яких простір під відкритим сонячним промінням найбільш сприятливий. Звичайно, чорні кулі блокують їх поширення.

Також найбільша живність теж намагається не взаємодіяти з кулями. До 2015 року на території цього штучного водоймища мешкали чайки та інші птахи, які забруднювали воду своїми виділеннями та продуктами життєдіяльності. Тепер вони цього не роблять.

З чого складаються таємничі кулі?

Поверхня і склад куль абсолютно безпечні для водоймища і не містить ніяких шкідливих речовин. Матеріал куль дозволяє після тривалого використання піддати їх процесу переробки. Тому можна впевнено стверджувати, що чорне поле — це екологічно чистий проект.

Його розробка та здійснення обійшлися американським вченим у 35 мільйонів доларів. Забезпечувати безпеку водоймища та функціонувати повною мірою чорні кулі можуть протягом 10-ти років. Тому в 2025 році їх потрібно утилізувати та замінити на нові, якщо уряд міста вирішить, що проект справді вигідний і приносить величезну користь.

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