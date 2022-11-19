Чи можна заздалегідь обрати стать майбутньої дитини: досвідчена гінекологиня розкрила таємницю

Пари, які планують вагітність, часто замислюються: чи можна якось вплинути на стать своєї майбутньої дитини. Лікарі в один голос стверджують, що це неможливо. Та в народі ходить чимало чуток і забобонів стосовно способу зачаття дитини тієї чи іншої статі. Ми вирішили розібратися у ситуації та розвіяти останні сумніви на тему планування статі дитини.

Як зазначила у своєму Instagram досвідчена акушер-гінеколог та лікар УЗД Ганна Філатова, стать майбутнього нащадка залежить лише від чоловіка. Але це зовсім не означає, що він може свідомо обрати, син чи донька народиться у його партнерки.

Філатова пояснила, що жінки є носіями одного типу статевих хромосом – Х. Натомість чоловіки мають як хромосоми Х, так і хромосоми У. Тож якщо партнер дасть майбутній дитині хромосому Х, то в результаті сполучення з хромосомою партнерки вийде комбінація ХХ – дівчинка. В разі ж сполучення хромосоми матері з У-хромосомою батька результат буде протилежний – ХУ, тобто хлопчик.

В кожному сперматозоїді чоловіка є лише одна з цих хромосом – або Х , або У. Та справа в тому, що обрати, яким саме сперматозоїдом запліднити свою партнерку він не може. Відповідно у батьків немає жодної можливості запланувати стать своєї майбутньої дитини, а шанси завагітніти хлопчиком чи дівчинкою у кожної пари є приблизно однаковими.

Лікар також розповіла про ще один гінекологічний міф, який псує життя багатьом жінкам. У суспільстві чомусь вважається що жінка після 30-ти не може народити здорову дитину. Хоча неправдивість цього переконання давно доведена науковцями.

Філатова стверджує, якщо жінка слідкує за своїм здоров’ям та вчасно обстежується, вона і в 40 років в стані народити цілком здорову дитину без жодних фізичних вад. Натомість чоловік може без вагань планувати батьківство аж до 50 років.