З’явились перші фото загадкового супутника Червоної планети

Hera зняв політ Деймоса на тлі Червоної планети. Показуємо чарівні кадри двох космічних тіл.

Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило про те, що зонд Hera, що прямує до місця зіткнення астероїдів, успішно пролетів поряд з Марсом і зробив унікальні фотографії загадкового маленького супутника цієї планети Деймоса.

Основне завдання місії Hera полягає у вивченні наслідків удару космічного апарату НАСА, який навмисно зіткнувся з астероїдом Діморфосом у 2022 році під час першого в історії випробування нашої планетарної оборони. При цьому сам астероїд, розташований на відстані 11 млн. км від Землі в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, буде досягнутий зондом лише до кінця 2026 року.

Під час довгого шляху апарат Hera здійснив маневр навколо Марса. Аналітик місії Пабло Муньос розповів, що завдяки гравітації планети зонд отримав додатковий імпульс, який змінив його траєкторію польоту та дозволив заощадити паливо. Протягом години Hera пролітав на висоті 5600 км над поверхнею Марса зі швидкістю 33480 км/год.

Вчені скористалися становищем зонда, щоб перевірити роботу деяких наукових інструментів та зробити приблизно 600 фотографій, серед яких виявилися рідкісні кадри Деймоса. Цей супутник Червоної планети має діаметр лише 12,5 км. Його називають найбільш компактним і найменш відомим із двох марсіанських супутників.

Походження Деймоса та його більшого побратима Фобоса досі викликає суперечки. Деякі фахівці вважають, що ці об’єкти спочатку були астероїдами, спійманими гравітаційним полем Марса, тоді як інші припускають, що вони могли утворитися через потужний удар об поверхню планети.

Марсель Попеску з Астрономічного інституту Румунської академії зазначив, що нові знімки додають ще одну деталь до розгадки походження супутників. Очікується, що інформація, зібрана за допомогою Hera та його інфрачервоних тепловізорів, які фіксують кольори поза видимим спектром, допоможе пролити світло на їхню таємницю, надаючи додаткові відомості про склад загадкових космічних тіл.