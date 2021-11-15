Вчені зробили найкоротший тест на інтелект: є лише 3 питання

Вважаєте себе розумною, уважною та логічною людиною? Інтелект легко перевірити: нижче 3 питання, на які так і хочеться дати швидку відповідь. Але не поспішайте: насправді ці питання з каверзою. У підручниках математики їх точно помітили б.





Тест вигадав професор Єльського університету Шейн Фредерік і назвав його Cognitive Reflection Test (CRT). Завдання трьох питань – якнайшвидше визначити схильність людини відкинути неправильну «інтуїтивну» відповідь і зайнятися роздумами, щоб знайти правильну.

Отже, концентруйтесь:

Завдання 1

Бейсбольна біта та бейсбольний м’яч разом коштують 1 долар 10 центів . Біта на 1 долар дорожче м’яча. Яка ціна м’яча?

Завдання 2

5 верстатів за 5 хвилин випускають 5 виробів. Скільки часу потрібно, щоби на 100 верстатах випустити 100 виробів?

Завдання 3

Озеро заростає лататтям. Кожен 1 день площа, вкрита зеленню, збільшується в 2 рази. За 48 днів заросте все озеро. За скільки днів латаття покриють половину озера?