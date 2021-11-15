Наука

Вчені зробили найкоротший тест на інтелект: є лише 3 питання

15.11.2021
1 хвилина на прочитання
інтелект

Вважаєте себе розумною, уважною та логічною людиною? Інтелект легко перевірити: нижче 3 питання, на які так і хочеться дати швидку відповідь. Але не поспішайте: насправді ці питання з каверзою. У підручниках математики їх точно помітили б.


Тест вигадав професор Єльського університету Шейн Фредерік і назвав його Cognitive Reflection Test (CRT). Завдання трьох питань – якнайшвидше визначити схильність людини відкинути неправильну «інтуїтивну» відповідь і зайнятися роздумами, щоб знайти правильну.

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Отже, концентруйтесь:

Завдання 1

Бейсбольна біта та бейсбольний м’яч разом коштують 1 долар 10 центів . Біта на 1 долар  дорожче м’яча. Яка ціна м’яча?

Завдання 2

5 верстатів за 5 хвилин випускають 5 виробів. Скільки часу потрібно, щоби на 100 верстатах випустити 100 виробів?

Завдання 3

Озеро заростає лататтям. Кожен 1 день площа, вкрита зеленню, збільшується в 2 рази. За 48 днів заросте все озеро. За скільки днів латаття покриють половину озера?

Відповіді

Завдання 1 : перше, що спадає на думку – ціна м’яча 10 центів. Але: якби м’яч коштував би 10 центів, то бита на 1 дорожча — 1 і 10 центів. Отже, разом вони коштували б 1 долар і 20 центів. Тому ціна м’яча – 5 центів.

Завдання 2 : на думку так і проситься відповідь 100. Але думаємо уважно: якщо 5 верстатів за 5 хвилин випускають 5 виробів — значить, 1 верстат випускає по 1 виробу за 5 хвилин. А значить 100 верстатів випустять 100 виробів за ті самі 5 хвилин .

Завдання 3 : відповіли 24? Тепер думаємо: на 48-й день озеро покриється лататтям на 100%. А якщо щодня площа зелені подвоюється, то 50% буде зайнято днем ​​раніше — тобто на 47-й день.

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15.11.2021
1 хвилина на прочитання

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