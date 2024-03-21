У Саудівській Аравії показали найбільший підвісний басейн у світі
Будівельна компанія Neom, відома створенням 170-кілометрової лежачої будівлі-міста The Line, представила новий архітектурний шедевр під назвою Treyam. Це буде курорт, розташований усередині лагуни.
Головна особливість Treyam – величезний підвісний басейн, що з’єднує різні кінці гавані. Це буде найбільший “ширяючий” басейн у світі, його довжина складе рекордні 450 метрів, висота над рівнем моря – 36 метрів. Уздовж водойми розташуються гамаки, місця для відпочинку, бари і довга прогулянкова зона.
По обидва боки басейну будуть розташовані готелі на 250 номерів, ресторани і торгові зони. Гостям Treyam також запропонують позайматися віндсерфінгом, дайвінгом, розслабитися в масажних салонах і спа.
Gidori буде розташований на прибережних пагорбах затоки Акаба в Саудівській Аравії. У цьому районі розташовані й інші проєкти Neom, серед них:
- “Інопланетний” оздоровчий центр Norlana
- Готель-вежа Siranna;
- Піраміда-ілюзія Gidori;
- Театр у горі Utamo;
- Футуристичні вежі-піки Epicon.
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