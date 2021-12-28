Ці 4 наукові відкриття за 2021 рік вас точно здивують

Комета зі спирту

На початку липня 2021 року було опубліковано інформацію про те, що Міжнародний університет науки та технологій спільно з іншими університетами та у співпраці з Міжнародною космічною станцією НАСА помітив цікаву комету.





Перемістившись на багато мільйонів кілометрів від Землі, комета випускала дуже велику кількість “алкоголю”. То справді був отруйний метанол, походження якого повністю встановити неможливо. Виявилось, що кометою зацікавилися не лише співробітники університету. У першій половині 2021 року його проходження спостерігало багато телескопів по всьому світу. Об’єкт знаходився за 12 млн км від Землі. Він отримав назву 46p/Wirtanen.

Комета 46p/Wirtanen. Фото взято з сайту universemagazine.com

Комета? А що ще було відкрито у 2021 році?

2021, а точніше початок червня 2021 року, також час відкриття цікавої тканини. Що ж, університет у Китаї відкрив матеріал для захисту від тепла. В університеті було проведено численні випробування матеріалу у різних умовах. Результати дослідження університету показують, що у спеку 2021 року матеріал відображав величезну кількість сонячного світла. В результаті температура під ним була приблизно на 5 градусів нижчою, ніж під бавовняною футболкою. В університеті також були проведені випробування над автомобілем, які виявилися не менш вражаючими – така інформація обов’язково потішить водіїв!

Доброволець надів звичайний матеріал (ліворуч) та новий (праворуч). Зображення в інфрачервоному випромінюванні. Фото взято із сайту knife.media

Після того, як автомобіль був покритий новим матеріалом, він, стоячи на яскравому сонячному світлі, нагрівся всередині на 30 градусів менше, ніж автомобіль, покритий комерційним продуктом, призначеним для захисту від спеки. У 2022 році, безумовно, будуть зроблені подальші кроки щодо детальнішого ознайомлення з цим новим матеріалом. На думку фахівців, ця тканина буде недорогою у виробництві. Можливо, у 2022 році вона ще не набуде широкого поширення, але ми обов’язково почуємо про неї не раз.

Спілкування з використанням нейропротезів

Наприкінці липня 2021 року було офіційно підтверджено інформацію про фантастичний нейропротез, який дозволить людям з обмеженими можливостями спілкуватися з іншими людьми. Каліфорнійський університет був першим, хто створив такий пристрій. Весь процес заснований на тому, що інформація від нейронів мозку реєструється, і машина перекладає її в слова, які відображаються на екрані пристрою. Сподіваємося, що колись такі технології набудуть широкого поширення.

Каліфорнійський університет регулярно публікує в мережі нові новини про нейропротези. На початку липня 2021 року інформація вперше з’явилася у мережі. З того часу університет завалили питаннями про цей пристрій. Також цією машиною зацікавилися багато інших інституцій. Її наявність може зробити великий внесок у поліпшення життя паралізованих людей.

Графіті, що очищають повітря

У липні 2021 року почала впроваджуватись технологія очищення повітря через стіни. Поки що технологія тестується. Графіті, що очищають повітря, можуть зробити це завдяки спеціальній фарбі, яка все частіше зустрічається в побуті. Вони виробляються компанією, яка спочатку займалася фотовольтаїкою, а тепер почала приділяти увагу екології під іншим кутом. План полягає в тому, щоб створити безліч графіті, які можуть поглинати запахи та нейтралізувати їх.

Фото взято з інстаграм облікового запису neopaintworks

Сучасні графіті використовують хімічні процеси для розкладання забруднюючих речовин на дрібні частки, які зрештою нешкідливі для довкілля. У цьому випадку стіна виконує роль своєрідного очищувального фільтра. Зменшення кількості лісів на околицях великих агломерацій – серйозна проблема, яку можна певною мірою вирішити за допомогою екологічних графіті. Крім того, що вони будуть чудово виглядати, вони також будуть виконувати роль повітряного фільтра.

За оцінками фахівців, одна стіна площею 1000 квадратних метрів здатна очистити повітря від 32 тон забруднюючих речовин на рік. Це можна порівняти з посадкою 100 листяних дерев, які, однак, займають багато місця та довго ростуть. Все вказує на те, що незабаром екологічні фотошпалери набиратимуть популярності.