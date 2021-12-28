Топові гаджети які відмінно підійдуть як подарунок на Новий Рік

Лише декілька днів залишилося до настання нового року. Напередодні свята багато хто починає ламати голову – що ж подарувати другим половинкам, батькам та друзям? Ми вважаємо, що телефон – чудовий варіант, яким залишиться задоволений кожен. Тим більше, що зараз можна знайти рішення, яке підходить під будь-які фінансові можливості.





№5 – Poco X3 Pro

Ціна: 6999 грн.

Однозначно найкращий смартфон до 7000 гривень. У нього під капотом встановлений процесор Snapdragon 860, з яким телефон набирає до 560 тисяч балів в AnTuTu . У реальному житті потужності пристрою достатньо, щоб сучасні ігри йшли на найвищих налаштуваннях графіки, а базові програми буквально літали. Також є швидка зарядка 33 Вт, ємний АКБ на 5160 мАг, квадрокамера з головним датчиком на 48 МП, стереодинаміки та 6.67-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц.

№4 – Samsung Galaxy A52

Ціна: 9999 грн.

За наявності можливості рекомендуємо трохи докинути та взяти Galaxy A52. Це найкращий середньобюджетник корейців, оснащений 90-герцевим AMOLED дисплеєм та нормальним процесором Snapdragon 720G. Є квадрокамера з оптичним стабілізатором на головному 64-мегапіксельному сенсорі та гучні стереодинаміки. На окрему згадку заслуговує унікальний дизайн пристрою і особливо спинка з матового пластику з приємною текстурою.

№3 – ASUS ZenFone 8

Ціна: 17999 грн.

Відмінний варіант для тих, хто зголоднів за компактними флагманами. Модель поміщається в долоню, але має топові характеристики – процесор Snapdragon 888, 120-герцовий AMOLED дисплей і подвійну камеру 64+12 МП. Місткість акумулятора не рекордна – 4000 мАч, але є 30-ватна швидка зарядка. Як і належить преміальному телефону, корпус захищений за стандартом IP68.

№2 – Google Pixel 6 Pro

Ціна: 39999 грн.

Навряд чи хтось залишиться незадоволеним, якщо йому подарують новий флагман Google. У пристрою немає жодних китайських оболонок – тут використовується чистий Android, а новий дизайн із незвичайним блоком основної камери 50+12+48 МП – бальзам на душу в епоху однотипних телефонів. Величезний 6.7-дюймовий дисплей ідеально підходить для споживання медіаконтенту, має 2К роздільну здатність та частоту оновлення 120 Гц. Доповнюється він сильним стереозвуком, а на слоті процесора тут стоїть новий процесор від Google – Tensor.

№1 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Ціна: 32999 грн.

Флагман корейців заслужено вважають найкращим Android флагманом. За рахунок підтримки стілусу використання смартфона дарує унікальний користувальницький досвід. За характеристиками тут все безкомпромісно: 6.8-дюймовий AMOLED екран з 2К роздільною здатністю і частотою розгортки 120 Гц, флагманський процесор Exynos 2100, корпус із благородних металу та скла, а також квадрокамера з двома телевізорами.