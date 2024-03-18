Обираємо смартфон, якщо бюджет обмежений: доступні моделі

Зараз навіть за скромного бюджету можна придбати для себе або комусь у подарунок не просто нормальний телефон, а модель з хорошою камерою, ємним акумулятором, продуктивним процесором і безліччю корисних функцій. У нашій добірці – найкраще з бюджетної цінової категорії на початок 2024 року.

📱 Tecno Camon 20 Pro

Смартфон, якщо врахувати його вартість, оснащений досить продуктивним процесором. Відкривайте відразу кілька додатків або навіть сучасні ігри, але не переборщуйте з високими налаштуваннями.

Екран відфільтровує більшу частину синього спектра і зводить до нуля його шкоду – ваші очі не втомляться при довгій роботі з гаджетом. Частота мерехтіння перебуває на безпечному рівні, навіть якщо поставити яскравість на мінімум.

Фронтальна камера має високу роздільну здатність – 32 Мпікс. Подвійний спалах, розташований у рамці смартфона, м’яко підсвічує обличчя і робить селфі особливо красивими. Основна камера на 64 Мпікс дає змогу зробити яскраві фото, закарбувати навіть найдрібніші деталі і при цьому звести до мінімуму появу шумів.

Акумулятор на 5000 мАг витримує безперервну роботу протягом дня, а швидка зарядка встигне нагодувати “гаджет”, поки ви робите перерву на обід.

📱 Realme 10

Це смартфон, у якому поєднуються висока продуктивність, передова оптика, сучасні технології та демократична ціна. У нього є цілий набір фішок, типових для більш дорогих пристроїв.

Корпус пристрою практичний: передбачений слот для двох SIM-карт і карти пам’яті microSD, є можливість підключити дротові навушники. Ще у смартфона хороший AMOLED-екран діагоналлю 6,4 дюйма з насиченими відтінками і глибоким чорним кольором. Запис відео здійснюється в роздільній здатності FullHD.

Можливостей камери з лишком вистачає для побутових потреб: сфотографувати лічильники, документ або домашнього вихованця. Додатковий датчик на 2 Мпікс допомагає точніше розмивати фон на портретах, а фронтальна камера з роздільною здатністю 16 Мпікс робить чіткі селфі з природним перенесенням кольорів.

📱 Xiaomi Redmi Note 12

Добротний бюджетний смартфон зі скромним, але цілком сучасним дизайном. За рахунок плоских тонких граней телефон зручно тримати в руці, але компактним його не назвеш через великий екран – 6,67 дюйма. Зате можна розглянути картинку в найдрібніших деталях.

У смартфоні встановлений процесор початкового рівня: під час одночасного відкриття безлічі додатків система може трохи гальмувати, а важкі ігри зможуть працювати тільки на низьких налаштуваннях.

Основна камера на 50 Мпікс, якість зйомки середня: деталізація невисока, нічні кадри найчастіше виходять змазаними і зашумленими.

Обсяг акумулятора – 5 000 мАг. Завдяки не надто вимогливій начинці телефон може спокійно працювати пару днів на одному заряді. Є швидка зарядка на 33 Вт, вона заряджає батарею приблизно за годину.

📱 Samsung Galaxy A23

Galaxy A23 – чергова модель популярної лінійки, де виробник приділяє багато уваги дизайну і якості зйомки.

Корпус виконаний із пластику, але візуально нагадує скло. На жаль, на глянцевій поверхні залишаються відбитки пальців, зате корпус не вислизає з рук.

Телефон отримав чотири основні камери: модуль на 50 Мпікс з оптичною стабілізацією, ультраширококутний модуль, макрооб’єктив і сенсор глибини. Знімки в гаджета виходять деталізованими, з точною передачею кольору і непоганою насиченістю, навіть в умовах мізерного освітлення.

Samsung Galaxy A23 може одночасно запустити десяток додатків і працювати в них без підвисань. Для зберігання фото і музики є вбудоване сховище на 128 ГБ, але якщо його обсягу не вистачить – пам’ять можна збільшити до 1 ТБ за рахунок карти пам’яті microSD.

Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5 000 мАг, якого за помірного використання вистачить на дві доби роботи без підзарядки. Коли запас енергії вичерпається, його можна оперативно поповнити швидкою зарядкою на 25 Вт.

📱 Infinix HOT 40 Pro

Продуктивний смартфон підходить для щоденних і робочих завдань. А ще це просто знахідка для шанувальників мобільних ігор. Потужний процесор, спеціальний ігровий рушій і екран з миттєвим відгуком дозволять без проблем дійти до потрібного рівня.

Оперативну пам’ять можна розширити вдвічі – так ви підвищите швидкість завантаження і зможете без проблем використовувати одночасно кілька додатків.

Основна камера на 108 Мпікс робить хороші, чіткі знімки навіть при поганому освітленні і вночі. Фронтальна камера на 32 Мпікс також знімає якісні та барвисті селфі. Дисплей передає кольори максимально реалістично і яскраво – дивіться фільми або серіали і насолоджуйтеся красивою і плавною картинкою.

Завдяки акумулятору 5000 мАг вийде без підзарядки стрімити відео протягом 30 годин або грати протягом 9 годин. При цьому заповнити запас енергії на 50% можна всього за 35 хвилин.

📱 Tecno Pova 5

Смартфон привертає увагу дизайном: задня панель виконана ніби з окремих металевих пластин. Пристрій відмінно лежить у руці завдяки продуманій ергономіці та тонкому корпусу.

У гаджета великий екран на 6,8 дюйма з тонкими рамками – комфортно читати, грати і дивитися серіали та відео. Екран працює дуже плавно завдяки підвищеній частоті оновлення 120 Гц, зображення не буде смикатися і підвисати.

Основна камера з роздільною здатністю 50 Мпікс робить чіткі, барвисті фотографії. Можна знімати відео відразу з двох камер: фронтальної та основної. А якщо вам раптом не пощастить з погодою, колір неба на фото можна змінити на один з 12 варіантів прямо в додатку камери.

Гаджет оснащений значною батареєю на 6 000 мАг – вистачить на цілий день активного використання. Швидка зарядка на 45 Вт здатна поповнити заряд до 50% всього за 21 хвилину, а на повну зарядку знадобиться трохи більше години.

📱 HONOR X8a

Задня кришка смартфона виконана з пластику з додаванням блискучих дрібних частинок, за рахунок чого корпус ефектно переливається на сонці. Великий дисплей на 6,7 дюйма отримав поліпшену матрицю – енергоспоживання менше, а реакція на торкання в два рази швидше.

Продуктивності процесора вистачає не тільки для плавної роботи додатків, а й для геймінгу – можна грати в більшість сучасних ігор на звичайних налаштуваннях.

У HONOR X8a три камери: основна ширококутна на 100 Мпікс, ширококутна на 5 Мпікс і макро на 2 Мпікс. Завдяки режиму Pro знімки виходять з хорошою різкістю і природною передачею кольору.

Потужність акумулятора 4 500 мАг. При звичайній активності: месенджери, інтернет, дзвінки – заряду вистачить більше ніж на день. Модель підтримує швидку зарядку, є слот для двох SIM-карт і датчик NFC для безконтактної оплати.