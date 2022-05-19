Як просто обмінюватися текстом та файлами між ПК та смартфоном

Напевно, у кожного виникала ситуація, в якій потрібно було швидко передати текст з телефону на ПК або навпаки. Зробити це можна безліччю різних способів, але у випадку більшості з них про зручність не йдеться. Щоб вирішити цю проблему, була створена утиліта Clipt. Вона дозволяє буквально в пару кліків обмінюватися текстом та файлами між ПК та телефоном.





Спочатку потрібно встановити однойменне розширення для браузера на ПК. Ось посилання на версію Google Chrome. Потім поставити програму на смартфон (підтримуються і Android , і iOS девайси). Фінальний крок – авторизація з обох пристроїв в одному обліковому записі Google.

Тепер програмою можна користуватися та швидко передавати файли між ПК та телефоном. Між пристроями буде загальний буфер обміну, тобто можна скопіювати текст на смартфоні і вставити його на ПК або навпаки. Це дуже зручно.

Крім того, Clipt на ПК працює не лише у браузері, а й за його межами. Є можливість скопіювати текст у будь-якому запущеному додатку. Єдине – радимо не передавати в такий спосіб інформацію, що не містить особисті дані. Безпека понад усе.