Експерти назвали головні новини світу IT та технологій за 2021 рік

Минулого року ми, як і раніше, спостерігали кризу в ланцюгах поставок, тому для світу технологій рік був досить складним. Але це не завадило іноземним компаніям презентувати багато цікавих новинок. Редакція GSMinfo оцінила найважливіші події 2021 року в різних технологічних галузях: від космосу до робототехніки.





ГОЛОВНІ НОВИНИ СВІТУ IT ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА 2021 РІК: ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

На початку хотілося б особливо відзначити, що у 2021 році сталося так багато подій, що вмістити їх в одну статтю просто неможливо. Ми вибрали найцікавіші та найзначущіші на наш погляд новини.

Приватні польоти в космос

Одна з найбільш помітних подій року – старт приватних польотів у космос.

У липні Річард Бренсон вирушив у космос на новому транспорті для туристичних польотів – літаку Unity компанії Virgin Galactic. Політ був суборбітальним: Unity не долетів до кордону Землі, але туристи в ньому все одно відчували невагомість протягом 5-6 хвилин. Сам політ тривав 2,5 години.

Річард Бренсон та літак Virgin Galactic Unity

Буквально за 9 днів за літаком Бренсона туристичний політ виконала компанія Blue Origin з мільярдером Джеффом Безосом на борту. Ракета-носій відправила капсулу New Shepard трохи вище за офіційний кордон Землі та космосу. Політ тривав 15 хвилин, а капсула поверталася на Землю на трьох парашутах.

Капсула New Shepard з екіпажем після приземлення

А ось у вересні вперше за межі Землі вирушив екіпаж без професійних космонавтів. Space X запустила в космос корабель Crew Dragon, на борту якого знаходився цивільний екіпаж із чотирьох людей. Судно піднялося на 585 км над рівнем моря, тобто навіть вище за орбіту МКС. Космічні туристи провели у космосі три доби та благополучно повернулися додому.

Космічний корабель Crew Dragon

Криптовалюта подорожчала, а Bitcoin вперше визнано офіційною валютою.

За минулий рік значно зріс інтерес до криптовалюти як способу інвестування. Світовий ринок залучив венчурні інвестиції на $30 млрд (за даними Bloomberg).

У 2021 році оновили свої історичні максимуми Ethereum і Bitcoin – вони піднялися вище за $4500 і $66 000 відповідно. Крім того, з’явилися і злетіли криптовалюти, про які раніше ніхто не чув — наприклад, Dogecoin і Shiba Inu.

Вперше в історії біткоїн визнали офіційною грошовою одиницею у Сальвадорі — там він у обороті нарівні з національною валютою. Щоправда, це викликало чергове падіння на ринку, але прецедент все ж таки мав місце.

На жаль, криптовалютний ринок, як і раніше, нестабільний, і прогнози експертів на майбутнє буквально протилежні.

Відділення HONOR від HUAWEI

У листопаді компанія HUAWEI продала суббренд HONOR і цим вивела його з-під санкцій США. Юридично у HONOR тепер зовсім інший власник, точніше, власники – бренд належить 40 компаніям.

Але найголовніше – у зв’язку з цим на нових смартфонах знову з’являються сервіси Google та інші раніше заблоковані програми, які більше не потрібно нічим замінювати або ставити через APK-файли.

Крім того, HONOR відновив співпрацю з американською Qualcomm. Зокрема, у HONOR 50 вже встановлено чіп Qualcomm Snapdragon 778G 5G, виконаний за 6-нм технологією.

QR-код – у кожному смартфоні

Коли QR-код тільки-но з’явився у 1995 році в Японії, його розробник не міг і припустити, що його винахід використовуватимуть мільйони людей у ​​всьому світі.

З розвитком інтернету та смартфонів QR-коди стали популярними: з їх допомогою можна швидко заходити на потрібні ресурси, завантажувати програми, використовувати як проїзний або вхідний квиток і навіть робити безготівкові платежі. Але тільки минулого року його популярність зросла на 35%, коли QR-код стали видавати на додаток до сертифікату про вакцинацію, довідку про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест.

Комусь це може не подобається, але факт залишається фактом: зараз ми подорожуємо користуватися QR-кодами, ходимо по ньому до фітнес-клубів, театрів, кіно, кафе та ресторанів. А в деяких країнах та регіонах його використовують навіть для входу до супермаркетів та громадського транспорту.

Зараз розробник коду Масахіро Хара працює над розміщенням у ньому ще більшої кількості інформації, наприклад, кардіограм і рентгенівських знімків. До речі, компанія, якій належить патент на QR-код, не має наміру користуватися своїми правами, щоб отримувати відрахування за рахунок раптової популярності.

Висадка марсоходу на Марс

У лютому відбулася важлива подія у світі космосу – марсохід Perseverance сів на поверхню Марса у кратері Єзеро. Perseverance — найтехнічніший складний апарат з тих, що коли-небудь висаджувалися на Марсі. Він оснащений безпілотником, а також величезною кількістю камер та приладів для вивчення ґрунту.

Апарат докладно вивчить околиці кратера – там могли зберегтися сліди організмів, що колись мешкали на Марсі. Також за допомогою експериментальної установки Perseverance спробує отримати на Марсі кисень – цей експеримент дуже важливий для майбутньої колонізації Червоної планети. І, нарешті, марсохід має зібрати зразки поверхні Марса. За ними буде відправлено космічний апарат, і це буде перший в історії марсіанський ґрунт, який отримають дослідники.

Нові процесори Apple M1 Pro, M1 Max та планшет iPad Pro на M1

Наприкінці 2020 року Apple представила MacBook Pro і MacBook Air на чіпі М1 – 5-нанометровому ARM-процесорі, який легко працює при монтажі відео, обробці графіки і навіть геймінгу. У порівнянні з MacBook Pro на Intel продуктивність нових ноутбуків зросла майже втричі без шкоди автономності.

Весною цього року на М1 вийшов уже iPad Pro, завдяки чому можливості планшета суттєво зросли. На ньому можна грати в ігри з консольними вимогами, дивитися відео у високій якості і використовувати для професійних завдань. Продуктивність пристрою зросла у 1,5 рази порівняно з минулим поколінням. При цьому планшет безперервно працює під навантаженням до 10:00 – це дуже хороший результат. До речі, автономність забезпечується і завдяки міні-світлодіодам: вперше у пристрої використовується технологія Mini-LED.

А восени Apple представила вже нове покоління AMR-процесорів – М1 Pro і M1 Max в ноутбуках MacBook Pro 14 і MacBook Pro 16. Вони стали ще продуктивнішими і так само виконані по 5-нм техпроцесу. Якщо М1 мав вісім графічних ядер, то у нового M1 Pro їх 14 або 16, а у M1 Max – 16 або 32. Таким чином, обидва чіпи спокійно справляються з усіма можливими завданнями, а M1 Max відмінно підходить для професійного відеомонтажу.