Зламається в першу чергу: що найчастіше виходить з ладу у смартфонах українців

Сучасні смартфони – доволі надійні пристрої, які ламаються не дуже часто. Проте в кожному пристрої є слабкі місця, які мають найбільше шансів вийти з ладу.

Дисплей

Найважливіша частина смартфона може вийти з ладу здебільшого через механічні пошкодження. Невелике падіння смартфона, особливо ребром, може призвести до виходу екрана з ладу, навіть якщо він не буде розбитий – тут навіть захисне скло не допоможе, а тільки потужний чохол-бампер.

Також через сильний перегрів екран може просто відклеїтися від корпусу пристрою. Таке було у нашого тестового Xiaomi Redmi 8: екран просто випав з нього під час експлуатації, відклеївся. Плюс з часом екран може тьмяніти – тут усе залежить від технології, за якою створено дисплей.

Порт зарядного пристрою

Особливо проблем доставляли Lightning у iPhone і різні mini- і micro-USB – з часом і через фізичний вплив ці порти виходили з ладу, і пристрій не заряджався. З портом USB Type-C проблем менше – порт досить добре продуманий і може вийти з ладу хіба що через забруднення або потрапляння сміття всередину порту.

Більшість сучасних смартфонів мають бездротову зарядку, і краще користуватися нею – так порт прослужить набагато довше. Хоча нагрівання батареї в цьому разі буде сильнішим, а швидкість зарядки нижчою.

Механічні кнопки

Більшість причин виходу з ладу механічних кнопок (гучність, увімкнення) – механічні пошкодження і потрапляння частинок бруду в зазори між корпусом і кнопками. Тут працює проста порада – не варто сильно тиснути на кнопки, якщо смартфон не реагує: сила натискання не впливає ні на що.

Якщо пристрій не відгукується на натискання, то він, найімовірніше, зависнув програмно. Прикладання великого зусилля до кнопок може призвести до їхньої деформації та прискорити вихід з ладу.

Динаміки та мікрофони

Динамік і мікрофон завжди вимагатимуть наявності невеликих отворів на корпусі пристрою. Сучасні смартфони виробники намагаються захистити від пилу і вологи, але це не завжди працює. Частинки бруду і рідини можуть призвести до виходу з ладу динаміка і мікрофона. Не варто пробувати прочистити голкою отвори – в цьому випадку потрібно звернутися в сервісний центр.

Акумулятор

Слабке місце будь-якого смартфона – вже через рік активної експлуатації батарея починає стрімко втрачати свою ємність. Тут уже зробити щось складно – чим буде менше циклів заряду, тим довше прослужить джерело живлення.

Важливо не заряджати занадто гарячий смартфон і не дивитися відео (або грати в ігри) під час заряджання – так батарея прослужить довше. Бажано використовувати тільки оригінальні або дорогі зарядні пристрої та дроти – від цього також впливає те, скільки проживе акумуляторна батарея. Не варто розряджати смартфон повністю – це шкідливо.

У рідкісних випадках може вийти з ладу постійна пам’ять смартфона – як і будь-яка flash-пам’ять, вона схильна до деградації залежно від кількості циклів перезапису. Але практика показує, що деградація пам’яті просто не встигає за процесами морального старіння смартфона.

Чому смартфон з часом починає гальмувати?

А тут все просто – програмне забезпечення оновлюється буквально раз на місяць, а апаратна начинка залишається такою самою, якою і була. Тому з часом пристрою просто не вистачає ресурсів для роботи операційної системи і додатків – саме тому смартфони оновлюють раз на 2-3 роки.