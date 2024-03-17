Українці вимикають роутери на ніч: чи є в цьому якийсь сенс

Є ті, хто дотримується якоїсь певної думки, і хто зовсім не замислюється про це. Але все ж таки, які доводи наводять прихильники відключення роутерів? Давайте розберемося.

Економія електроенергії?

По-перше, часто можна почути, що вимкнення роутера дасть змогу заощадити на платежах за електрику. Це, безумовно, правда. Однак вигода ця настільки мізерна, що на зекономлені гроші можна раз на рік купити зайвий буханець хліба хіба що. А якщо у вас тариф двозонний або тризонний, тобто вночі вартість нижча, то економія буде ще меншою.

До слова, питанням енергоспоживання не займаються навіть виробники обладнання. Мабуть, воно настільки незначне, що це мало цікавить покупців і такої інформації просто немає.

Порахувати приблизну витрату можна таким чином. На самому роутері мають бути вказані параметри живлення: сила струму і вольтаж. У нашому випадку це 0,6 ампер і 9 вольт. Перемножуємо ці цифри й отримуємо 5,4 Вт. Тепер множимо це число на 24 години й отримуємо 129,6 Вт∙год за день. За рік, таким чином, роутер споживає 47 кВт∙год. Візьмемо тариф в 2.64 грн. У підсумку цілодобова робота роутера протягом року обійдеться вам у 124 гривні.

Вплив на здоров’я?

По-друге, як вагомий аргумент наводять вплив випромінювання на здоров’я. Однозначної відповіді тут немає. Думку експертів з цього питання можна прочитати в нашому матеріалі “Чи шкідливий Wi-Fi для здоров’я?”. Якщо ви в цьому питанні дотримуєтеся думки, що Wi-Fi шкідливий, то, звісно, варто вимикати роутер на ніч, а також вибрати для нього відповідне місце. Таке, де ви не перебуваєте постійно, наприклад коридор.

Крім того, світлові індикатори, якщо роутер розташований у тій самій кімнаті, де ви спите, можуть заважати. У цьому разі пристрій дійсно краще вимкнути або хоча б якось закрити світлодіоди.

Проте, навіть не вдаючись у подробиці, можна одразу сказати, що, живучи в багатоквартирному будинку, вимикати власне обладнання марно: занадто багато сусідських роутерів, мобільних телефонів та інших приладів однаково продовжуватимуть працювати.

Продовження ресурсу?

Також трапляється і думка, що роутеру потрібно періодично “відпочивати”. Насправді це хибна думка. Техніка на кшталт роутерів, як правило, розрахована на постійну роботу і жодного відпочинку не потребує. Виняток тут становлять хіба що випадки перегріву, що все ж малоймовірно.

Ба більше, постійні вмикання і вимикання на користь обладнанню точно не підуть, тож прагнення зберегти роутер може призвести до прямо протилежного результату.

До слова, щоб прибрати мережу Wi-Fi, сам роутер відключати не обов’язково. Можна просто вимкнути бездротову мережу в налаштуваннях.

А ось коли дійсно роутер (та інші електричні прилади) потрібно вимикати, так це якщо ви надовго йдете з дому. Залишати працюючі прилади просто небезпечно.