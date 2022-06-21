LTPO Amoled дисплеї: чим вирізняються та характеризуються

Висока частота оновлення дисплея смартфона забезпечує плавне відображення, але при цьому виникає велика проблема: термін автономної роботи акумулятора. LTPO все змінює на краще!





Технології, що застосовуються на дисплеях смартфонів, вже деякий час не змінюються. Однак з появою високої частоти оновлення ми можемо насолоджуватися плавнішим скролінгом, ніж раніше. Але оновлення смартфона 90 або навіть 120 разів на секунду може серйозно позначитися на терміні автономної роботи батареї. Ось тут і знадобиться нова технологія. У цьому матеріалі все, що вам потрібно знати про LTPO-екрани.

Що таке LTPO?

Абревіатура LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxid) розшифровується як «низькотемпературний полікристалічний оксид», хоча повна назва мало про що говорить. Це технологія об’єднувальної плати для OLED-дисплеїв, яка дозволяє динамічно змінювати частоту оновлення залежно від різних умов. Під умовами розуміються дії, виконувані користувачем.

Наприклад, якщо ви граєте в дуже інтенсивну гру, таку як Call of Duty Mobile, екран смартфона повинен встигати відгукуватися на швидкі рухи. У цьому випадку LTPO збільшить швидкість оновлення відповідно до ваших потреб. Коли ви перестаєте грати і переходите до звичайних дій, наприклад, перегляду соцмереж, висока чуйність екрана не потрібна і показник знижується.

Технологія стала стандартом флагманських телефонів. OnePlus 9 Pro та Samsung Galaxy S21 Ultra – одні з перших смартфонів, які отримали такі екрани. Щоб продемонструвати, як це працює, візьмемо як приклад OnePlus 9 Pro.

Він оснащений 6,7-дюймовою панеллю з частотою 120 Гц, яка оновлюється в діапазоні від 1 до 120 Гц. Телефон використовує всі 120 Гц під час активних дій і перемикається на 24 Гц під час перегляду відео. А якщо ви переглядаєте фотографії або читаєте текст, дисплей знижує показник до 1 Гц.

Як налаштовується частота оновлення в дисплеях

У типових дисплеях AMOLED використовується низькотемпературний полікристалічний кремній (LTPS) у тонкоплівкових транзисторах (TFT), які становлять об’єднувальну плату. У панелях LTPO AMOLED застосовується комбінація LTPS TFT для керування ланцюгами перемикання та інший матеріал для керування екраном. Завдяки цьому такі дисплеї можуть динамічно змінювати частоту оновлення. Apple використовує LTPS TFT у поєднанні з IGZO TFT (оксид індію-галію-цинку). Samsung також має власну технологію виробництва панелей з аналогічними характеристиками, що використовує комбінацію LTPS TFT та гібридно-оксидного та полікристалічного кремнію (HOP). Звичайно, звучить круто, але ви, можливо, задаєтеся питанням, чому це так важливо?

Переваги LTPO дисплеїв

Коли екрани з високочастотним оновленням стали реальністю, виробники зіштовхнулися з проблемою скорочення часу автономної роботи батареї. Хоча у смартфонів цей показник у принципі низький, збільшення частоти оновлення до 90 Гц, 120 Гц або навіть 144 Гц означає, що час користування гаджетом без заряджання скорочується ще сильніше.

Тому виробники і вигадали LTPO технологію, яка вирішує цю проблему. Як можна здогадатися, при високій частоті оновлення споживається більше заряду батареї, а при нижчій – менше. Завдяки динамічній зміні цього показника OLED-дисплеї знижують споживання енергії.

LTPO кращий за OLED?

Двома словами, панелі LTPO AMOLED краще, ніж просто AMOLED. Вибираючи телефон із флагманської категорії, ви помітите, що одні моделі мають екрани AMOLED, а інші – LTPO AMOLED. Це не однакові технології.

Незважаючи на те, що AMOLED-панелі більш енергоефективні, ніж їх рідкокристалічні аналоги, висока частота оновлення позначається на їхній продуктивності. LTPO по суті є покращенням цієї технології, дозволяючи панелям AMOLED використовувати високу частоту оновлення та при цьому залишатися енергоефективними.

LTPO це покращений Amoled?

LTPO – це технологія об’єднувальної плати AMOLED. Вона дає виробникам можливість впроваджувати в гаджети екрани з високою частотою оновлення без шкоди часу автономної роботи батареї.

Це добре, але за все доводиться платити. У 2022 році дисплеї LTPO AMOLED, як і раніше, будуть застосовуватися виключно у смартфонах преміального сегменту. Однак, як і у випадку з іншими новими технологіями, згодом вони повинні поширитися на інші ніші. Цей тип панелі доступний не тільки на смартфонах. Ви також знайдете його в Apple Watch Series 5 і пізніших версіях розумного годинника «яблучної» компанії.