Принципи роботи та переваги VLAN

VLAN схожа на LAN, але має ширші можливості ефективного управління мережею. У цьому матеріалі все, що необхідно знати про цей метод організації комп’ютерної мережевої системи.





Віртуальна локальна мережа (VLAN) – це група комп’ютерів, підключених до однієї мережі, але розташованих на відстані один від одного. Її застосування дозволяє ефективніше використовувати мережеві ресурси і може бути корисним, коли до одного комутатора підключено дуже багато пристроїв.

Що таке VLAN?

Зазвичай це група пристроїв, об’єднаних у підмережу за принципом розташування або призначення. Наприклад, всі комп’ютери у шкільній бібліотеці можуть бути пов’язані в підмережі «Бібліотека», а в комп’ютерному класі школи – відповідно до «Комп’ютерного класу». Таким чином, покращується ефективність та гнучкість локальної системи.

Віртуальна LAN підвищує безпеку та продуктивність за рахунок ізоляції трафіку. Така форма також спрощує управління системою шляхом угруповання аксесуарів, яким потрібні аналогічні налаштування. Найчастіше використовується для мереж Ethernet, але також підходить для інших стандартів, таких як ATM (асинхронний режим передачі) і FDDI (оптоволоконний розподілений інтерфейс даних).

Як він працює?

VLAN створюється шляхом додавання тега (заголовка) до кожного кадру Ethernet. Цей тег повідомляє системі, в яку віртуальну підмережу має бути відправлений кадр. Девайси в різних підмережах не бачать трафік один одного, якщо не підключені до маршрутизатора, налаштування якого дає змогу це робити.

Для чого використовують

Використання віртуальних LAN дає багато переваг.

Безпека

Ізолюючи трафік різними підмережами, ви зможете запобігти відстеженню мережевого трафіку неавторизованими користувачами.

Потужність

Підмережі віртуальних LAN підвищують продуктивність за рахунок скорочення широкомовного трафіку (який відправляється всім пристроям, незалежно від того, чи він потрібний їм, чи ні). Розподіл комп’ютерів з різних VLAN дозволяє зменшити обсяг широкомовного трафіку.

Гнучкість

VLAN спрощують додавання або видалення девайсів із загальної системи без необхідності її переналаштування. Наприклад, якщо ви хочете додати новий комп’ютер, можна просто увімкнути його у відповідну VLAN.

Керування

VLAN спрощує керування системою за рахунок об’єднання пристроїв, яким потрібні аналогічні установки. Наприклад, згрупувавши в одну підмережу всі комп’ютери у відділі продажів, можна легко застосовувати одні й ті ж параметри безпеки та продуктивності до всіх девайсів у цій групі.

Коли рекомендується застосовувати

Віртуальні LAN будуть корисні у низці ситуацій. По-перше, таку форму побудови можна використовувати для сегментації великої мережі зі значною кількістю пристроїв на дрібні частини. Це спростить керування та допоможе швидко виявляти неполадки. Підмережі VLAN також підвищують безпеку загальної системи, ізолюючи трафік.

По-друге, це зручний спосіб організації тимчасової мережі для заходів чи короткострокових проєктів. Нарешті, якщо пристрої з будь-яких причин повинні бути в різних підмережах, не потрібно прибирати їх із загальної фізичної системи.

Можливі ризики безпеки

Хоча віртуальні LAN дають багато переваг, існує один потенційний ризик безпеки, про який слід знати. Якщо зловмисник якимось чином отримує доступ до комп’ютера, підключеного до маршрутизатора, він може перенаправляти трафік до інших підмереж. Щоб запобігти цьому, переконайтеся, що всі пристрої захищені належним чином і допускайте до роботи з ними лише довірених користувачів.

Висновок

Віртуальні LAN – корисний інструмент в управлінні та забезпеченні безпеки великих мережевих систем. Однак, як у будь-якій технології, існують потенційні ризики, про які слід знати. Обов’язково враховуйте це при ухваленні рішення щодо їх використання.