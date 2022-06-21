Добірка кращих китайських смартфонів поточного року

Ще 5-6 років тому люди ставилися до смартфонів китайських брендів із недовірою, але ситуація змінилася. Зараз ці гаджети впевнено конкурують із пристроями таких відомих виробників, як Samsung та Apple.





Ринок китайських смартфонів перенасичений пропозиціями, що дуже ускладнює вибір. До рейтингу найкращих китайських смартфонів увійшло десять пристроїв таких брендів, як Xiaomi, Realme, OnePlus, Honor та Huawei.

Критерії оцінки смартфонів

Щоб купити хороший китайський смартфон, не потрібно бути професіоналом, що досконало знається на технічних характеристиках пристроїв. Достатньо враховувати кілька основних параметрів:

Корпус. Цим критерієм поєднаний дизайн, якість збірки та зручність розміщення гаджета в руці. Китайські виробники під час створення зовнішнього вигляду своїх гаджетів часто копіюють топові флагмани від Apple або Samsung.

Дисплей. Увага на роздільну здатність, деталізацію та передачу кольору. Всі ці параметри залежать від типу матриці IPS або AMOLED.

Процесор. Усі середньобюджетні смартфони, що випускаються з 2021 року, мають 8-ядерні чіпи. Вони дозволяють запускати сучасні ігри та вимогливі програми.

ОЗП. Розшифровується як оперативний запам’ятовувальний пристрій або просто оперативна пам’ять. Від її обсягу залежить багатозадачність пристрою. Краще обирати гаджети, що мають не менше ніж 3-4 Гб ОЗП на борту.

Внутрішня пам’ять. Це обсяг вбудованого накопичувача для зберігання фото, відео, ігор та інших файлів. Багато сучасних китайських смартфонів мають слот для карти пам’яті micro SD.

Камера. Якість зйомки фото та відео – один із пріоритетних критеріїв при виборі найкращого китайського смартфона 2022 року для багатьох покупців.

Автономність. Ємність акумулятора, оптимізація програмного забезпечення, тип дисплея – все це впливає на час роботи смартфона на одному заряді батареї.

Співвідношення ціни та якості. Найважливіший показник під час вибору китайського телефону. Висока ціна смартфона має бути виправдана з технічного погляду.

Смартфони до 12000 гривень

Рейтинг з 10 найкращих китайських смартфонів відкривають середньобюджетні моделі вартістю близько 12000 гривень. Найбюджетніші гаджети вартістю від 3000 до 5000 гривень не варто враховувати, тому що в них немає ані хорошої камери, ані продуктивного процесора, ані якісного дисплея.

Realme 9 Pro 8/128 Gb

Новинка 2022 року, яка сильно змінилася, порівняно з попередньою моделлю: екран став більшим (6,6” замість 6,4”), процесор на 15% потужніший, додалося ще 2 Гб ОЗП, покращилася автономність. Головний модуль при цьому отримав меншу роздільну здатність – 64 Мп замість колишніх 108 Мп, але на якості фотознімків та відео це не позначилося. Для здешевлення смартфона виробником було прийнято рішення замінити AMOLED дисплей на IPS, що поступається в кольоропередачі та яскравості, але підвищує автономність.

Гаджет доступний у різних кольорах, серед яких зелений та чорний. Смартфон працює на ОС Realme UI 3.0, створеній на базі Android 12. У нього встановили процесор Snapdragon 695, 8 Гб ОЗП та 128 Гб вбудованої пам’яті. Є окремий роз’єм для micro SD та два слоти для SIM.

Ємність батареї – 5000 мАг. У режимі очікування акумулятор витримує 124 години, при веб-серфінгу – 15, під час перегляду відео – 17.

У телефоні три камери:

головна на 64 Мп;

макро на 2 Мп;

ширококутник на 8 Мп.

Роздільна здатність фронталки – 16 Мп. За якістю фотографій та відеороликів Realme 9 Pro не ставить рекорди, але за ціною 12000 гривень більшого не очікуєш.

дисплей – 7;

камера – 8;

процесор – 6;

ОЗП – 8;

внутрішня пам’ять – 7;

корпус – 7;

автономність – 8;

співвідношення ціни та якості – 8;

загальний бал – 7,4.

Redmi Note 10 Pro 8/128 Gb

Це смартфон бренду Redmi 2021 року з головним 108-мегапіксельним модулем та AMOLED-матрицею. Частота оновлення дисплея – 120 Гц. У телефон вбудували процесор Snapdragon 732G із графікою Adreno 618. Їх доповнює 8 Гб ОЗП. Внутрішнє сховище об’ємом 128 Гб можна збільшити карткою micro SD, на яку передбачено окремий слот.

У смартфон встановили батарею на 5020 мАг, яка при перегляді роликів тримає заряд протягом 14 годин, а при веб-серфінгу – 10 годин.

У телефоні якісний екран на 6,67” з роздільною здатністю 1080х2400 пікселів. На задній панелі розмістили чотири камери:

основна на 108 Мп;

ширококутник на 8 Мп;

макро на 5 Мп;

сенсор глибини на 2 Мп (дає ефект боке).

Роздільна здатність селфі-модуля – 16 Мп. Основна та селфі-камери створюють якісні знімки при повноцінному освітленні. У сутінках або вночі з’являється шум та легка зернистість, але для смартфонів цього цінового сегмента це нормально. Модель коштує близько 10000 гривень і представлена трьома кольорами: сірий, блакитний, бронзовий.

дисплей – 9;

камера – 8;

процесор – 7;

ОЗП – 8;

внутрішня пам’ять – 7;

корпус – 8;

автономність – 7;

співвідношення ціни та якості – 7;

загальний бал – 7,6.

Poco X3 Pro 8/256 Gb

Poco X3 Pro потрапив у топ 10 китайських смартфонів 2022 багато в чому завдяки продуктивному процесору. У своєму класі за потужністю цей гаджет посідає найвищі позиції. За вартості близько 9000 гривень апарат оснащений чіпом Snapdragon 860, який впорається з вимогливими іграми. Діагональ дисплея з IPS-матрицею – 6,67”. Частота кадрів – 120 Гц.

Основна камера складається з чотирьох модулів:

головний на 48 Мп;

ширококутний на 8 Мп;

датчик глибини на 2 Мп (створює ефект боке в портретному режимі);

макро на 2 Мп.

У ясний день смартфон видає хороші кадри, а нічний режим трохи поступається тому ж Realme 9 Pro, який був представлений вище. Телефон оснастили акумулятором на 5160 мАг, якого вистачає на 13 годин відеороликів або 12 годин веб-серфінгу.

Poco X3 Pro представлений різними кольорами: бронзовий, чорний, синій.

дисплей – 7;

камера – 7;

процесор – 9;

ОЗП – 8;

внутрішня пам’ять – 8;

корпус – 8;

автономність – 6;

співвідношення ціни та якості – 7;

загальний бал – 7,5.

Смартфони від 12000 до 14 000 гривень

У цей ціновий сегмент найкращих китайських смартфонів за співвідношенням ціни та якості увійшли гаджети з продуктивними процесорами та якісними камерами, які однаково добре підходять як для ігор, так і для зйомки фото чи відео.

Redmi Note 11 Pro 5G 8/128 GB

Цей смартфон оснащено найпотужнішим процесором для свого класу, його продуктивності вистачає для більшості сучасних ігор. Наприклад, у вимогливій Call of Duty при високих налаштуваннях графіки гаджет видає 60 кадрів на секунду. Цього вистачає для зручної гри.

Redmi Note 11 Pro може похвалитися AMOLED-дисплеєм розміром 6,67” та частотою оновлення кадрів 120 Гц. Роздільна здатність екрану – 1080х2400 пікселів.

У смартфон встановили 108-мегапіксельну основну камеру, яка створює фотознімки та ролики гідної якості, нехай і не дістає до флагманського. Головний модуль доповнюють 8-мегапіксельний ширококутний сенсор та 2-мегапіксельний макромодуль. Роздільна здатність фронталки – 16 Мп.

Батареї на 5000 мАг достатньо для 11-12 годин відео або 9 годин веб-серфінгу. Показники не є рекордними, але це плата за хороший AMOLED-дисплей. Коштує Redmi Note 11 Pro версії 8/128 Гб близько 12000 гривень.

дисплей – 9;

камера – 8;

процесор – 7;

ОЗП – 8;

внутрішня пам’ять – 7;

корпус – 8;

автономність – 7;

співвідношення ціни та якості – 7;

загальний бал – 7,6.

Honor 50 8/128 Gb

У 2021 році був представлений новий смартфон Honor 50, який отримав привабливий дизайн, продуктивний чіп Snapdragon 778G 5G, 108-мегапіксельну камеру та швидку зарядку потужністю 66 Вт. Він заслужено потрапив у топ 10 китайських смартфонів 2022 року.

Розробники встановили дисплей типу AMOLED на 6,57” з роздільною здатністю 1080х2340 пікселів. Частота кадрів – 120 Гц. Екран видає насичену та чітку картинку навіть у сонячний день.

На борту 6 чи 8 Гб ОЗП, а обсяг вбудованого сховища – 128 або 256 Гб. Слота для картки micro SD немає. Головну камеру на 108 Мп доповнюють:

широкутна на 8 Мп;

макросенсор на 2 Мп;

датчик глибини на 2 Мп.

Роздільна здатність фронталки – 32 Мп. Телефон навіть в умовах недостатнього освітлення дозволяє створювати детальні якісні знімки. Для вартості 13000 гривень камера відмінна.

Місткість акумулятора порівняно невелика – всього 4300 мАг, але в комплект поклали блок живлення SuperCharge потужністю 66 Вт. Він заряджає батарею лише за 45 хвилин. Незважаючи на невелику ємність, батареї вистачає на 15 годин перегляду відеороликів або 12 годин веб-серфінгу.

дисплей – 9;

камера – 8;

процесор – 8;

ОЗП – 8;

внутрішня пам’ять – 7;

корпус – 9;

автономність – 8;

співвідношення ціни та якості – 8;

загальний бал – 8,1.

Realme GT 5G Master Edition 8/256 Gb

Наступний гаджет, що зайняв місце в топі 10 китайських смартфонів – Realme GT 5G Master Edition вартістю близько 13000 гривень. Маркування Master Edition у назві означає, що пристрій отримав топову камеру та полегшену технічну начинку. У звичайному Realme GT встановлений чіп Snapdragon 888, а в нашому смартфоні – Snapdragon 778G. Об’єм ОЗП становить 8 Гб, а постійна пам’ять буває 128 чи 256 Гб. Слот для картки пам’яті відсутній.

Телефон оснастили дисплеєм діагоналлю 6,43”. Це Super AMOLED матриця 1080х2400 пікселів із частотою кадрів 120 Гц.

Основна камера – це 64-мегапіксельний модуль, що видає якісні знімки та відео в будь-яких умовах. Також у головному блоці розміщено ширококутний 8-мегапіксельний модуль та 2-мегапіксельний макрооб’єктив. В якості фронтальної камери виробник вибрав 32-мегапіксельний модуль.

За автономність гаджета відповідає батарея ємністю 4300 мАг, якої при перегляді відео достатньо для 17 годин, а при веб-серфінгу – на 15 годин.

дисплей – 9;

камера – 9;

процесор – 8;

ОЗП – 8;

внутрішня пам’ять – 8;

корпус – 8;

автономність – 9;

співвідношення ціни та якості – 8;

загальний бал – 8,4.

Флагмани від 15 000 гривень

Завершують топ 10 найкращих китайських смартфонів флагманські моделі, які впораються з будь-якими завданнями: запуск найвибагливіших ігор та програм, зйомка фото чи відео тощо.

OnePlus 9 12/256 Gb

OnePlus 9 – не найпросунутіший смартфон у дев’ятій серії виробника. Він представлений двома версіями на 8/128 Гб і 12/256 Гб. Ціна молодшої становить близько 15000 гривень, а за топову модель необхідно доплатити ще близько тисячі гривень. Гаджет доступний у різних кольорах: блакитному, фіолетовому, чорному.

У гаджет вбудований екран на 6,55 дюйма – це матриця Fluid AMOLED. Роздільна здатність становить 2400х1080 пікселів, а частота кадрів – 120 Гц. У телефоні потужний процесор Snapdragon 888, що справляється з останніми іграми та потужними програмами.

В основний блок із модулями камер на звороті корпусу вбудували:

головний модуль на 48 Мп;

ширококутник на 50 Мп;

монохромний на 2 Мп.

Роздільна здатність селфі-камери – 16 Мп. До якості знімків та відео немає претензій. Смартфон дозволяє створювати якісний графічний контент навіть за недостатнього освітлення.

Ємність акумулятора – 4500 мА/год. Її достатньо для 12 годин перегляду відео або 10 годин веб-серфінгу. Показники не рекордні, але батарея заряджається від комплектного блоку живлення всього за 30 хвилин.

дисплей – 9;

камера – 9;

процесор – 9;

ОЗП – 9;

внутрішня пам’ять – 8;

корпус – 8;

автономність – 7;

співвідношення ціни та якості – 8;

загальний бал – 8,4.

Xiaomi Black Shark 4 12/256 Gb

Це ігровий гаджет з чіпом Snapdragon 870, якісним екраном із частотою оновлення до 144 Гц та знімними механічними кнопками-тригерами, як на повноцінних геймпадах для консолей. Завдяки цьому він заслужено потрапив у топ 10 китайських смартфонів. Смартфон представлений трьома конфігураціями:

6/128 Гб;

8/128 Гб;

12/256 Гб.

Також існує Black Shark 4 Pro з просунутим чіпом – Snapdragon 888, але його майже неможливо знайти у продажу.

Блок основної камери складається із трьох об’єктивів:

головний модуль на 48 Мп;

ультраширококутник на 8 Мп;

сенсор глибини на 5 Мп.

Камера чудово впорається зі зйомкою фото та відео в умовах поганого освітлення, але у своєму класі (близько 22000 гривень) є смартфони з більш сучасними сенсорами: Xiaomi 11T Pro або Huawei P30 Pro.

За автономність пристрою відповідає акумулятор на 4500 мАг. У режимі перегляду відео заряду достатньо для 13 годин, при веб-серфінгу – на 9, а в іграх – близько 4 годин.

дисплей – 9;

камера – 8;

процесор – 8;

ОЗП – 9;

внутрішня пам’ять – 8;

корпус – 8;

автономність – 7;

співвідношення ціни та якості – 7;

загальний бал – 8,0.

Xiaomi 11T Pro 12/256 Gb

Це минулорічний флагман одинадцятої серії смартфонів Xiaomi. У ньому встановлено продуктивний чіп Snapdragon 888, 108-мегапіксельна камера та AMOLED-екран з роздільною здатністю WQHD+ (3200х1440 пікселів).

Залежно від конфігурації телефон має 8 або 12 Гб ОЗП. Об’єм вбудованої пам’яті також варіюється – 128 або 256 Гб. Підтримка карток пам’яті micro SD відсутня.

На додаток до головної камери виробник встановив ширококутну на 8 Мп та телемакрооб’єктив на 5 Мп. Смартфон здатний записувати відео в 8К. Роздільна здатність фронталки становить 16 Мп. До якості знімків та відео претензій немає навіть в умовах слабкого освітлення.

У телефон встановили батарею на 5000 мАг, якої вистачає на 14 годин відео або 11 годин веб-серфінгу. Ціна Xiaomi 11T Pro з пам’яттю 12/256 Гб складає близько 22000 гривень.

дисплей – 10;

камера – 8;

процесор – 9;

ОЗП – 9;

внутрішня пам’ять – 8;

корпус – 8;

автономність – 8;

співвідношення ціни та якості – 8;

загальний бал – 8,5.

Huawei P30 Pro 8/256 Gb

Завершує топ 10 найкращих китайських смартфонів 2022 Huawei P30 Pro, який кинув серйозний виклик усім камерофонам. Якщо потрібен телефон з однією з найкращих камер на ринку – це він, але заплатити доведеться близько 25000 гривень. Смартфон оснащено якісним AMOLED-дисплеєм на 6,47”. Роздільна здатність при цьому становить 2340×1080 пікселів.

В основі смартфона лежить чіпсет Kirin 980 від HiSilicon. Його потужності вистачає для будь-яких ігор та програм. Модель представлена ​​двома конфігураціями: 8/128 Гб та 8/512 Гб. Внутрішнє сховище можна збільшити за допомогою картки пам’яті до 256 Гб, на яку є окремий слот.

Смартфон оснастили однією з найкращих камер на ринку. При цьому вони не мають рекордної роздільної здатності на 108 Мп. Все набагато простіше:

головний модуль – 40 Мп;

ширококутник – 20 Мп;

телефотомодуль – 8 Мп;

селфі-камера – 32 Мп.

Знімки виходять максимально природними та деталізованими. Відмінна риса камери – 5х оптичний та 10х гібридний зум. Цифровий зум дозволяє отримати 50-кратне збільшення зображення.

Місткість батареї становить 4200 мАг. Показник не рекордний, але цього достатньо для 16-17 годин відео або 10 годин веб-серфінгу.

дисплей –9;

камера – 10;

процесор – 8;

ОЗП – 9;

внутрішня пам’ять – 8;

корпус – 8;

автономність – 8;

співвідношення ціни та якості – 8;

загальний бал – 8,5.

Висновок

Користувачам, які не хочуть переплачувати за смартфон, котрий потрібен не для ігор, а для використання соціальних мереж та інших невибагливих завдань, підійдуть Realme 9 Pro, Redmi Note 10 Pro або Redmi Note 10 Pro. Всі вони коштують до 8000 гривень і мають схожу продуктивність та камери.

Якщо іноді хочеться пограти не в топові ігри, а також зробити якісне фото або відео, підійдуть смартфони середнього цінового сегменту: Redmi Note 11 Pro, Honor 50 або Realme GT 5G Master Edition. Останній перевершує двох інших камерою, але поступається процесором.

Якщо ж на першому місці стоїть зйомка фото і відео – вибір варто робити на користь Huawei P30 Pro. Покупцям, які бажають отримати універсальний флагман, підійде Xiaomi 11T Pro або OnePlus 9.