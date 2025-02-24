Домашній телефон у 2025: анахронізм чи необхідність?

Стаціонарних домашніх телефонів залишилося дуже мало – причина, звичайно ж, у сильному розвитку мобільного зв’язку. Та й мідна пара вже морально застаріла – у багатьох містах давно змінили класичний спосіб підключення стаціонарного телефону на VoIP через інтернет. У цій статті спробуємо розібратися – чи потрібен стаціонарний телефон у 2025 році?

Що дає нам домашній телефон?

Головна перевага домашнього телефону – безлімітні дзвінки. Щоправда, теж на стаціонарний за досить низькою вартістю. А ось дзвінки на мобільні вже тарифікуються, і часом вартість хвилини висока порівняно зі стільниковим зв’язком.

Друга перевага – можна завжди зателефонувати додому. Звичайно, багато хто тримає другий мобільний телефон як черговий. Але домашній є домашній.

Є третій плюс – короткий стаціонарний номер. Щоправда, для мобільного його також можна придбати. Четвертий – класичний стаціонарний телефон не потрібно заряджати, але багато хто використовує радіотелефон, який заряджати все-таки потрібно.

Домашній телефон у ролі символу ностальгії – так, варіант непоганий, але тільки ось існують так звані стаціонарні мобільні телефони, які стилізовані під стаціонарний.

Але є одне «але» – класична мідна пара відходить у минуле, і замість неї провайдери надають телефон, який працює через інтернет. Тобто, якщо немає інтернету або електрики, ваш стаціонарний телефон просто не працюватиме. А раніше працював без будь-яких проблем при відключенні електрики. І це найжирніший мінус сучасної VoIP телефонії. Але тому не варто засмучуватися – зараз абсолютно всі комунікації прив’язані до доступу в інтернет: не буде мережі, нічого працювати не буде.

Якщо мислити об’єктивно, то стаціонарний телефон у якому вигляді його надають зараз не потрібен. Уявіть собі ситуацію – літній людині, яка не має доступу до інтернету, потрібно купувати (зазвичай дають на виплат) ще й Wi-Fi роутер! Саме таку схему пропонував свого часу наш провайдер.

Залишати домашній телефон чи ні – справа кожного. Зараз послуга VoIP телефонії доступна практично у кожного провайдера. Має сенс залишати, якщо дорожите своїм номером, але в деяких ситуаціях номер можна перевести на мобільний. В інших ситуаціях стаціонарний телефон – давно рудимент.