Акція Xiaomi Redmi Note 8 pro, 9 pro, 10 pro, 11s: заміна оригінальних екранів та ремонт після води
Однією з найпопулярніших лінійок телефонів Xiaomi є телефони серії Pro
Надійні та легко ремонтовані вони завоювали популярність у всіх користувачів на території України.
У процесі експлуатації вони отримують зазвичай стандартні ушкодження, які легко усунути в принципі за не дуже великі гроші.
Розглянемо найпоширеніші
- У телефон xiaomi потрапила волога
- У телефоні ксіомі розбито скло екрану
- Телефон перестав заряджатися
Ремонт Xiaomi Redmi note 8 pro, Redmi Note 9 pro, Redmi note 10 Pro після води
Чи можна відремонтувати та врятувати телефон з вологою?
Вода та плати телефону – речі несумісні. За оцінками фахівців, небезпека для смартфона становить не сама рідина, а солі, що володіють струмопровідними властивостями. Вони залишаються на внутрішній поверхні деталей мобільного девайсу після висихання вологи. Як результат, корозія металевих елементів, що швидко розвивається, і витоку струму
Строки ремонту телефонів Xiaomi після води
Думка експертів: все залежить від складності ситуації та часу, що смартфон провів у воді. Для точного визначення вартості ремонту майстер проводить повноцінну діагностику. За оцінками фахівців, відновлення працездатності «утопленників» при своєчасному зверненні до сервісу ремонт смартфону після води займає 2-3 дні.
За підсумками, відремонтувати телефон після контакту з вологою можна, проте, при своєчасному поводженні. Окислені плати та елементи, з’їдені корозією, не піддаються відновленню. В цьому випадку покупки нового девайсу не уникнути.
Ціна ремонту Xiaomi після води
У середньому ціна ремонту телефону після влучення вологи коливається від 600 до 900 грн.
При попаданні вологи часто виходять з ладу мікросхеми та елементи живлення телефонів
Ось приблизні ціни на ремонт мікросхем у Сервісному Центрі «Мастерофон»
Ціна ремонту Прочистка від вологи- 650 грн
Заміна мікроедементів 100-150 грн
Заміна мікросхеми контролера заряду
IC Charge controller SMB1395 001
Xiaomi Redmi Note 9S; 950 грн
Xiaomi Redmi Note 9 Pro; 950 грн
Ознаки необхідності заміни контролера заряду
* Телефон не заряджається
* Заміна роз’єму заряду, аккумулятора або додаткової плати не дала результату
Заміна скла Xiaomi Redmi note 8 pro Redmi Note 9 pro Redmi note 10 Pro. ( Скло розбите, але екран продовжує показувати.)
Заміна скла у телефонах Xiaomi Redmi Note 9 pro коштує недорого. Як правило, такий ремонт займає близько 3-4 годин. Але точний час, як і вартість послуги визначається характером і ступенем ушкоджень, складністю виконуваних робіт.
Орієнтовна ціна заміни скла під час ремонту смартфонів Redmi note 8 pro, Redmi Note 9 pro, Redmi note 10 Pro у сервіс центрі Мастерфон Складає Від 850 до 950 грн
Заміна скла окремо чи дисплейного модуля у телефонах Redmi Note 9 pro?
При важких пошкодженнях матриці дисплея, тріщинах плямах – потрібна заміна екрану Xiaomi Redmi Note 10 pro, 9 Pro. Якщо на склі лише тріщини проблема зазвичай вирішується за допомогою заміни скла. За більш складних поломок доведеться замінити екран Redmi note 9 pro.
Якщо тільки зникло зображення або плями на екрані, можна спробувати замінити екран копію. Звичайно, якість трохи гірша ніж в оригані, але якщо ставити якісні компоектуючі не дуже помітно.
Якщо по телефону був серйозний удар і пошкоджений корпус телефону тоді необхідна заміна оригінального дисплейного модуля з рамкою
Ціна заміни екранів копії від 1700 до 2500 грн.
Ціна заміни екранів сервісний оригінал із рамкою від 3000 до 6000 грн
Оригінал 100% постачання лінії сервіс центрів Xiaomi.
Заміна Екрана Xiaomi Redmi Note 9 Pro з сенсором, корпусом білий Оригінал #560002J6B200 3390 грн
Redmi Note 10 pro M2101K6G та Redmi note 10 Pro Max M2101K6R
Ціна заміни скла Xiaomi Redmi Note 10 Pro 950 грн
у наявності на складі (змінюється скло окремо).
Ціна заміни Дисплея оригінал – оригінального дисплейного модуля з рамкою
Xiaomi Redmi note 10 pro 56000200K600 – 4650 грн
у наявності на складі (Сервісний оригінал з рамкою постачання по лінії Сервісних центрів Xiaomi).
Заміна роз’єму заряду Xiaomi Redmi note 8 pro Redmi Note 9 pro Redmi note 10 Pro.
Якщо в смарфоні шипить мікрофон або зламаний роз’єм заряду – необхідна заміна додаткової плати. На ній зазвичай знаходиться мікрофон і роз’єм заряду одночасно.
Сервіс центр рекомендує ставити лише оригінал – у копіях відсутній захист від перенапруги
https://www.masterfon.kiev.ua/xiaomi-zamena-originalnykh-displeev-xiaomi-zamena-stekol-otdelno.html
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