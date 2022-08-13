Акція Xiaomi Redmi Note 8 pro, 9 pro, 10 pro, 11s: заміна оригінальних екранів та ремонт після води

Однією з найпопулярніших лінійок телефонів Xiaomi є телефони серії Pro





Надійні та легко ремонтовані вони завоювали популярність у всіх користувачів на території України.

У процесі експлуатації вони отримують зазвичай стандартні ушкодження, які легко усунути в принципі за не дуже великі гроші.

Розглянемо найпоширеніші

У телефон xiaomi потрапила волога

У телефоні ксіомі розбито скло екрану

Телефон перестав заряджатися

Ремонт Xiaomi Redmi note 8 pro, Redmi Note 9 pro, Redmi note 10 Pro після води

Чи можна відремонтувати та врятувати телефон з вологою?

Вода та плати телефону – речі несумісні. За оцінками фахівців, небезпека для смартфона становить не сама рідина, а солі, що володіють струмопровідними властивостями. Вони залишаються на внутрішній поверхні деталей мобільного девайсу після висихання вологи. Як результат, корозія металевих елементів, що швидко розвивається, і витоку струму

Строки ремонту телефонів Xiaomi після води

Думка експертів: все залежить від складності ситуації та часу, що смартфон провів у воді. Для точного визначення вартості ремонту майстер проводить повноцінну діагностику. За оцінками фахівців, відновлення працездатності «утопленників» при своєчасному зверненні до сервісу ремонт смартфону після води займає 2-3 дні.

За підсумками, відремонтувати телефон після контакту з вологою можна, проте, при своєчасному поводженні. Окислені плати та елементи, з’їдені корозією, не піддаються відновленню. В цьому випадку покупки нового девайсу не уникнути.

Ціна ремонту Xiaomi після води

У середньому ціна ремонту телефону після влучення вологи коливається від 600 до 900 грн.

При попаданні вологи часто виходять з ладу мікросхеми та елементи живлення телефонів

Ось приблизні ціни на ремонт мікросхем у Сервісному Центрі «Мастерофон»

Ціна ремонту Прочистка від вологи- 650 грн

Заміна мікроедементів 100-150 грн

Заміна мікросхеми контролера заряду

IC Charge controller SMB1395 001

Xiaomi Redmi Note 9S; 950 грн

Xiaomi Redmi Note 9 Pro; 950 грн

Ознаки необхідності заміни контролера заряду

* Телефон не заряджається

* Заміна роз’єму заряду, аккумулятора або додаткової плати не дала результату

Заміна скла Xiaomi Redmi note 8 pro Redmi Note 9 pro Redmi note 10 Pro. ( Скло розбите, але екран продовжує показувати.)

Заміна скла у телефонах Xiaomi Redmi Note 9 pro коштує недорого. Як правило, такий ремонт займає близько 3-4 годин. Але точний час, як і вартість послуги визначається характером і ступенем ушкоджень, складністю виконуваних робіт.

Орієнтовна ціна заміни скла під час ремонту смартфонів Redmi note 8 pro, Redmi Note 9 pro, Redmi note 10 Pro у сервіс центрі Мастерфон Складає Від 850 до 950 грн

Заміна скла окремо чи дисплейного модуля у телефонах Redmi Note 9 pro?

При важких пошкодженнях матриці дисплея, тріщинах плямах – потрібна заміна екрану Xiaomi Redmi Note 10 pro, 9 Pro. Якщо на склі лише тріщини проблема зазвичай вирішується за допомогою заміни скла. За більш складних поломок доведеться замінити екран Redmi note 9 pro.

Якщо тільки зникло зображення або плями на екрані, можна спробувати замінити екран копію. Звичайно, якість трохи гірша ніж в оригані, але якщо ставити якісні компоектуючі не дуже помітно.

Якщо по телефону був серйозний удар і пошкоджений корпус телефону тоді необхідна заміна оригінального дисплейного модуля з рамкою

Ціна заміни екранів копії від 1700 до 2500 грн.

Ціна заміни екранів сервісний оригінал із рамкою від 3000 до 6000 грн

Оригінал 100% постачання лінії сервіс центрів Xiaomi.



Заміна Екрана Xiaomi Redmi Note 9 Pro з сенсором, корпусом білий Оригінал #560002J6B200 3390 грн

Redmi Note 10 pro M2101K6G та Redmi note 10 Pro Max M2101K6R

Ціна заміни скла Xiaomi Redmi Note 10 Pro 950 грн

у наявності на складі (змінюється скло окремо).

Ціна заміни Дисплея оригінал – оригінального дисплейного модуля з рамкою

Xiaomi Redmi note 10 pro 56000200K600 – 4650 грн

у наявності на складі (Сервісний оригінал з рамкою постачання по лінії Сервісних центрів Xiaomi).

Заміна роз’єму заряду Xiaomi Redmi note 8 pro Redmi Note 9 pro Redmi note 10 Pro.

Якщо в смарфоні шипить мікрофон або зламаний роз’єм заряду – необхідна заміна додаткової плати. На ній зазвичай знаходиться мікрофон і роз’єм заряду одночасно.

Сервіс центр рекомендує ставити лише оригінал – у копіях відсутній захист від перенапруги



https://www.masterfon.kiev.ua/xiaomi-zamena-originalnykh-displeev-xiaomi-zamena-stekol-otdelno.html

Адреса наших сервісів, які розміщуються на території міста Києва:

М. Політехнічний Інститут, пр. Перемоги 33/1, тел. (067) 103-34-02

М. Позняки, вул. Мішуги 9а, тел. (050) 255-48-36

м. Дарниця, вул. Попудренка, 7а, тел. (063) 024-91-94

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>