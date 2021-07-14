Що таке система водяного охолодження ПК і кому, насправді, вона потрібна?

Водяне, рідинне охолодження називають одним з найкращих варіантів для зниження температури ПК. Чи так це насправді, кому підходить така система і наскільки дорого його встановити – про це в нашій статті.





У системи водяного охолодження є два великих плюси. По-перше, рідина має набагато більшу теплоємність, ніж повітря, тому свою головну функцію зниження температури виконує відмінно – в середньому знижує температуру компонентів на 10 ° і захищає систему від перегріву. Особливо корисна така система в жаркому кліматі. По-друге, система водяного охолодження безшумна – більше ніякого дратівного дзижчання від кулера. Для деяких це важливий критерій.

В системі водяного охолодження використовується не звичайна вода, а дистильована, з домішкою різних компонентів, в основному – антикорозійних. Найчастіше ця система охолодження складається з наступних компонентів:

водоблок – де відбувається передача тепла від деталі до теплоносія;

помпа – качає воду по системі;

радіатор – тут відбувається віддача тепла;

резервуар для води;

з’єднувальні труби.

Незважаючи на плюси, у системи рідинного охолодження є один істотний недолік – ризик потрапляння води на компоненти системного блоку. Якщо трубка погано підключена, в місці з’єднання може статися витік води. Так що збирайте систему водяного охолодження з особливою ретельністю і акуратністю. У разі, якщо у вас немає досвіду підключення подібних систем, а в пристрої ПК ви розбираєтеся слабо, пошукайте майстра, який допоможе вам зі складанням і встановлення подібної системи.

Придбати систему рідинного охолодження можна в більшості великих магазинів побутової техніки.

Ціни починаються від 1000 гривень і вище, залежно від кількості вентиляторів, що підключаються і наявності або відсутності додаткових функцій, наприклад захисту від протікання, наявності підсвічування або дисплея з відображенням температури.

При виборі звертайте увагу на типорозмір радіатора: він повинен бути кратним числу встановлених вентиляторів. Також враховуйте тип конектора живлення вентилятора і помпи – вони повинні підходити до роз’ємів вашої материнської плати. Найкраще зібрати всі дані про ваш ПК і попросити консультацію в магазині, тоді продавець підбере вам найбільш підходящий варіант системи охолодження.

Деякі ентузіасти збирають систему водяного охолодження самостійно. Але фахівці з ремонту комп’ютерів не рекомендують цього робити: найчастіше в ремонт потрапляють саме такі водяні системи, тому що ризик протікання досить високий через помилки в збірці. Якщо у вас є бажання і можливості зібрати таку систему самостійно, то ви завжди знайдете відповідну інструкцію по збірці в інтернеті.

І найголовніше, про що варто згадати – для кого підходять системи водяного охолодження. Середньостатистичному користувачеві немає ніякої потреби змінювати звичайні вентилятори на “водянку”, але якщо ви просунутий геймер і хочете покращити продуктивність вашого комп’ютера, то така система охолодження вам допоможе. Додатково рідинна система дозволяє розігнати процесор до ще більшої потужності – зі звичайними вентиляторами висока ймовірність спалити процесор.