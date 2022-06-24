Офіцер ЦРУ Джон Лір вважає, що Місяць населено мільйонами інопланетян

Колишній співробітник ЦРУ Джон Лір приголомшив світ, розкривши подробиці про мільйони гуманоїдних інопланетян, які мешкають на Місяці. Лір має у своєму розпорядженні численні докази того, що ці істоти відвідували нашу планету і продовжують це робити сьогодні, а також заявив, що під поверхнею Місяця існують підземні міста, в яких проживають сірі інопланетяни.





За словами колишнього офіцера ЦРУ, у цих підземних містах є лабораторії, де проводять генетичні експерименти.

Співробітник ЦРУ Джон Лір та четверо його помічників організували набір людей із розвиненим екстрасенсорним сприйняттям. Було проведено суворий відбір у п’ять етапів. На кожному з них потрібно назвати предмети, які були заховані в коробці. З 2800 осіб це вдалося зробити тільки двом.

В цьому випадку розраховувати на удачу не доводилося, оскільки предмети були дуже специфічними – пірамідка з малахіту, фігурка собаки, перо райського птаха, жменя гарбузового насіння і чубчик з вовни койота.

Погодьтеся, вгадати такий набір неможливо.

В межах надсекретного проєкту, що проводився спочатку в каліфорнійській дослідницькій лабораторії в 1970-х роках, а потім на армійській базі в Меріленді, ЦРУ, армія та Розвідувальне управління Міністерства оборони набирали чоловіків і жінок, які стверджували, що вони мають здібності до екстрасенсорного сприйняття, щоб допомогти розкрити секрети військової та внутрішньої розвідки.

Серед випробуваних Ліра були мешканець Колорадо Марк Стівенсон та мешканка передмістя Вашингтона Амелія Лідс. Але на цьому Джон Лір не закінчив дослідження. Наступний етап складався з кількох питань про матір тепер уже колишнього співробітника ЦРУ.

Питання були такими: «Дата її смерті», «Причина смерті», «Її професія», «Її улюблений музичний гурт». Дивно, але обидва учасники поринули у напівсонний стан, а повернувшись із нього, дали правильні відповіді. Обидва екстрасенси впоралися із завданням.

Ця група призначалася для наступного цікавого експерименту, проведеного у 2012 році. Завдання було дуже простим: з’ясувати у людей, які мають здатність занурюватися в стан, в якому розкриваються відповіді на поставлені питання, чи існує цивілізація на Місяці.

Ні Марк Стівенсон, ні Амелія Лідс не знали про це наперед. Опитування проводилося одночасно у двох різних кімнатах, щоб унеможливити підробку.

Ось що сказав людина-екстрасенс: «Місяць був заселений понад 100 тисяч років тому. Тоді в надрах супутника Землі був океан, а навколо нього розташовувалися великі міста. Там жили маленькі істоти. Серед них були сірі карлики, тонкі бліді гуманоїди, крилаті мініатюрні істоти – всього п’ять цивілізацій. Ці істоти і сьогодні уживаються глибоко під поверхнею Місяця.

Води там набагато менше, але поки що її достатньо. Карлики з супутника Землі не раз відвідували нашу планету. Їхні поселення розташовані в Південній Америці, Центральній Азії, Сибірі та Африці».

Амелія Лідс була не гірше за інших поінформована про загадкові цивілізації Місяця: «Близько 110 тисяч років до нашої ери на Місяці сталася катастрофа, яка знищила атмосферу і фактично зробила поверхню супутника Землі непридатною для життя. Перші мешканці Місяця були готові до цього і спустилися в глибокі укриття. Водночас вода просочилася вглиб і заповнила порожнину в центрі космічного тіла. Там утворилися міста фей, гномів і карликів. Багато хто з них досі живе і розвивається там».

«На жаль, у цих маленьких істот практично немає умов для високого технічного стрибка – вкрай бідна різноманітність речовин на Місяці не дозволяє будувати велику кількість космічних кораблів. Проте їм вдалося створити кілька і долетіти до Землі. Тепер частина з них оселилася в земних порожнинах на нашій планеті, а частина живе на Місяці».

Іноді можна побачити, як невеликі дископодібні об’єкти беруть воду з планктоном з океану, щоб розводити подібне життя в глибинах Місяця. Крім води, місячні жителі добувають метали на Землі.

Двоє людей, не знаючи заздалегідь, про що йтиметься, практично, один до одного, описали існування цивілізацій на Місяці. Джон Лір написав про це цілу книгу та стверджує, що весь експеримент від початку до кінця був реальним.

Щодо долі екстрасенсів, то Марк Стівенсон помер від хвороби у 2009 році. Натомість Амелія Лідс відкрила свою школу в Південній Кореї, де навчає вихідців з Азії підключатися до інформаційних потоків, чим, на її думку, користуються екстрасенси.

Джон Лір почав свою творчу біографію у 1980-х і 1990-х роках, коли він почав виступати публічно та розкривати конфіденційну інформацію. Ось одне з його висловлювань:

«У 1953 році розбився інопланетний корабель, і на ньому був інопланетянин, якого ми назвали EBE 3 і який потім допоміг уряду США побудувати космічний корабель, використовуючи інопланетні технології».

«У 1962 році у нас були апарати, які не могли рухатися швидше за швидкість світла, як інопланетні апарати, але були досить швидкими, щоб досягти Місяця за 60 хвилин і дістатися Марса за кілька годин. Перший політ на Марс відбувся в 1966 році», – каже Лір.

У 70-х роках, перш ніж НАСА почало знищувати фотографії, зроблені «Аполлонами 8, 10 і 11» і опубліковані в 1971 році в книзі НАСА «SB2-46», можна було побачити місто, космічну базу, труби, дороги, рослинність, освітлення, гірничодобувні підприємства та ядерний реактор.

Це потребувало позаземного співробітництва, оскільки багато структур на Місяці вже були там до початку операцій. Це робилося протягом останніх 40 років.

Батько Джона Ліра також не був звичайним американцем, а в середині 1950-х брав участь у програмах антигравітаційних технологій, які зараз є абсолютно секретними технологіями.

На думку Ліра, все, що ми знаємо про Місяць, – брехня, вигадана урядом з метою приховати свою позаземну діяльність і програми. Він також припускає, що був прихований той факт, що у Всесвіті існує безліч придатних для життя планет, таких як Земля.

«Я не можу це довести, інакше я був би вже мертвий. Я не можу зараз показати вам фотографію «Ентерпрайзу», хоча він існує. Але це саме ті технології, які з’явилися після того, як уряд США вклав мільярди або трильйони доларів у всі дослідження Тесла», – каже Лір.

Однак найбільше вражає заява Ліра про те, що Земля насправді є планетарною в’язницею і діє як виправна установа, де ув’язнені мають досягти вищого рівня свідомості.