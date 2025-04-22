4 причини того, що Wi-Fi на смартфоні повільніший, ніж на ноутбуці

Ви помічали, що при підключенні до однієї мережі Wi-Fi смартфон завантажує відео довше, ніж ноутбук, а швидкість у тестах помітно нижча? Це не завжди пов’язано з поганим інтернетом або слабким сигналом. Розберемо, чому телефон програє у швидкості та як це виправити.

Різниця у Wi-Fi адаптерах

Головна причина – технічні обмеження Wi-Fi модулів. Ноутбуки зазвичай оснащені більш просунутими адаптерами, тоді як у смартфонах використовуються компактні та енергоефективні чіпи.

Сучасні ноутбуки часто працюють з Wi-Fi 6 (802.11ax) або Wi-Fi 5 (802.11ac), що забезпечують швидкість до 1-2 Гбіт/с. Смартфони, особливо бюджетні, можуть обмежуватися Wi-Fi 4 (802.11n) або базовим Wi-Fi 5, що знижує пропускну здатність.

Ноутбуки оснащуються 2-4 антенами і технологією MIMO (Multiple Input Multiple Output), що дає змогу передавати дані кількома потоками одночасно. У смартфонах через брак місця часто стоїть 1-2 антени, а підтримка MIMO обмежена.

Налаштування роутера

Якщо роутер налаштований на сумісність зі старими стандартами, він обмежує швидкість для всіх пристроїв. Перейдіть на режим Wi-Fi 5 у налаштуваннях роутера.

У діапазоні 2.4 ГГц канали часто перевантажені (особливо в багатоквартирних будинках). Використовуйте додатки на кшталт Wi-Fi Analyzer, щоб знайти вільний канал, і встановіть його вручну. Для 5 ГГц ця проблема менш актуальна.

Енергозбереження

Смартфони оптимізують роботу Wi-Fi для економії батареї, що знижує продуктивність. У налаштуваннях Android/iOS вимкніть «Енергозбереження» для Wi-Fi або активуйте «Високу продуктивність» у режимі підключення (доступно не на всіх моделях).

Перешкоди та розташування пристроїв

Фізичні перешкоди:

Корпус ноутбука, як правило, менше екранує антени, ніж металевий корпус смартфона. До того ж, телефон частіше лежить у руках або кишені, що погіршує сигнал.

Радіоперешкоди:

Bluetooth, мікрохвильовки, бездротові колонки – усе це створює «шум» у діапазоні 2.4 ГГц.

Розташовуйтеся ближче до роутера і за можливості використовуйте 5 ГГц – у цього діапазону вища швидкість і менше перешкод.

Підсумок

Смартфон програє ноутбуку в швидкості Wi-Fi через компактні компоненти, налаштування роутера та енергозбереження. Однак ці обмеження можна частково обійти: перейдіть на 5 ГГц, налаштуйте канали вручну і вимкніть «економію трафіку». Якщо ж різниця у швидкості критична – можливо, настав час змінити роутер або вибрати смартфон із підтримкою Wi-Fi 6.