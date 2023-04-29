Як вибрати ігровий монітор для консолі PlayStation або Xbox

Консольні ігри стали дуже популярними останні кілька років, і багато гравців вважають за краще грати на моніторі замість телевізора. Якщо ви — один із таких геймерів, вам буде цікаво дізнатися, яка модель ідеально підійде для PlayStation та Xbox.

Чому варто вибрати монітор для консолі замість телевізора

У комп’ютерного дисплея безліч переваг перед телевізором, якщо ми говоримо про ігри. По-перше, ви отримуєте вищу роздільну здатність і частоту оновлення екрана, це забезпечує чітку та плавну картинку.

По-друге, в ігрового дисплея менший час відгуку, тобто, затримка між натисканням кнопки та відображенням дії на екрані. Це дуже важливо для тайтлів, де потрібна швидка реакція та точність. По-третє, пристрій займає менше місця, споживає менше енергії, це робить ігровий монітор ідеальним вибором для геймерів.

Які характеристики монітора вибрати для консолі

Перше, на що потрібно дивитися — діагональ. Рекомендується вибирати модель не менше 24 дюймів для комфортної гри. Якщо ви хочете зануритися в атмосферу та насолодитися деталізацією графіки, орієнтуйтеся на 27 або 32 дюйми. Однак врахуйте, що більший розмір монітора, то більшу відстань потрібно залишати до нього, щоб не втомлювати очі та не втрачати огляд.

Що стосується роздільної здатності, можна керуватися принципом «що вище, то краще». Звісно, якщо ваша консоль підтримує її. Розглянемо, з якою роздільною здатністю працюють популярні моделі:

PlayStation 4 — до 1080p (Full HD);

PlayStation 5 — до 4K (Ultra HD);

Xbox One — до 1080p (Full HD)

Xbox Series X — до 8K (Super Ultra HD).

Якщо ви хочете грати в 4K чи 8K, вам потрібен відповідний монітор. Однак врахуйте, що вища роздільна здатність, то більше навантаження на консоль та більша ймовірність зниження частоти кадрів у деяких іграх.

Деякі консолі та ігри підтримують вищу частоту оновлення, наприклад 120 Гц чи навіть 240 Гц, це робить гру ще більш захопливою. Однак для цього вам потрібен монітор з інтерфейсом HDMI 2.1, який здатний передавати такий обсяг даних.

Останній важливий критерій вибору — час відгуку. Низька затримка дає змогу швидко й точно реагувати на те, що відбувається в грі. Зазвичай для консолей потрібна модель з відгуком не більше 5 мс, а краще — 1-2 мс. Це особливо важливо для жанрів на кшталт шутерів, перегонів, файтингів.

Додаткові можливості монітора для комфортної гри

Крім основних характеристик, варто звернути увагу на функції, які можуть поліпшити ваш ігровий досвід. Наприклад:

Режим HDR (High Dynamic Range) — технологія поліпшення контрастності та передачі кольору зображення. Деякі консолі та ігри підтримують режим HDR, тому якщо ви хочете насолодитися цим ефектом, вам потрібен монітор з його підтримкою. FreeSync або G-Sync — технологія, яка синхронізує частоту оновлення екрана з частотою кадрів у грі, запобігаючи розривам, тремтінню картинки. Це підвищує плавність та комфорт.

Бажано, щоб дисплей можна було регулювати за висотою та нахилом, щоб налаштувати більш комфортне положення. Це дозволить уникнути втоми очей, болю в шиї. Сподіваємося, наша стаття допоможе вам зробити правильний вибір та насолодитися іграми по максимуму.