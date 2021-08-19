Знайдено місце найбільшої космічної катастрофи в історії людства

Найбільша космічна катастрофа в історії сучасного людства, скоріш за все, сталася близько 49 тисяч років тому, за часів появи і становлення Homo sapiens. На північному сході Китаю в районі Ілан провінції Хейлунцзян виявлений кратер, що утворився внаслідок удару потужного астероїда, рівного якому наш вид не переживав ні до ні після.





По земній кулі розкидано безліч подібних воронок, багато хто з них набагато давніші – більшість утворилися близько 300 тисяч років тому, задовго до появи людини розумної. Є і більш великі воронки, наприклад, кратер в Мексиці, утворений падінням астероїда, який на думку вчених знищив динозаврів. Тоді на Землю впало небесне тіло діаметром близько 10 кілометрів, китайський астероїд був не більше сотні метрів.

Проте, цей «малюк» рухався з набагато більш високою швидкістю і падав вертикально, а не під кутом, тому і викликав настільки руйнівні наслідки. Спровокований ним вибух перевищував за потужністю атомну бомбу, скинуту на Хіросіму, в 500-2000 разів! Тепло і ударні хвилі, які генерувало це зіткнення, змогли розплавити граніт і перетворити його в скло, а все живе в радіусі десятків кілометрів було знищено дочиста. Глибина кратера склала 579 метрів, для порівняння, висота Емпайр-стейт-білдінг в Нью-йорку вдвічі менше.

За мірками сучасної геології, подія трапилася буквально вчора – зразки бурових снарядів свіжі і кратер вкрай молодий на тлі своїх побратимів по всій Землі. Для подібних воронок властива перевага ширини над глибиною, той самий мексиканський кратер розкинувся на 150 кілометрів, а знайдений в піднебесній – всього на 1.85 км. Вчені заявили, що це самий глибоко сформований кратер, який вони коли-небудь бачили.

Об’єкт був виявлений за допомогою супутників ще близько двадцяти років тому, але до серйозного вивчення китайські вчені приступили лише в 2019 році. Вони вважають, що в цьому районі в момент катастрофи проживали люди, таким чином, падіння астероїда вплинуло на всю подальшу історію людства, яка могла б скластися зовсім інакше.