Як швидко знайти втрачений смартфон на Android

Поговоримо про те, що робити, якщо ваш улюблений смартфон кудись зник. Розглянемо дві ситуації — ви втратили його вдома, і ви втратили його на вулиці. Тут алгоритм пошуку трохи відрізнятиметься.





Втратили смартфон вдома

Для початку потрібно, звичайно, спробувати на нього зателефонувати. Якщо пристрій не перебуває в режимі “не турбувати”, то ви почуєте дзвінок або дзижчання моторчика, який дає ефект “вібро”. А якщо звуки відключені, а будинок великий? Є цікавий спосіб! Заходимо з будь-якого пристрою в свій обліковий запис Google, який прив’язаний до смартфону і переходимо на сторінку https://www.google.com/android/find

І тиснемо “Продзвонити”. У випадку, якщо смартфон підключений до інтернету, він буде видавати протягом 5 хвилин дуже гучний звук і ви знайдете свій пристрій без будь-яких проблем. На жаль, якщо гаджет розрядився, то знайти його у будинку можна лише методом обстеження всіх кімнат. Іншого варіанту немає.

Втратили смартфон поза домом

Тут ситуація буде дещо цікавою. Знайти смартфон вийде якщо:

У налаштуваннях включено опцію «Знайти пристрій»; Смартфон повинен бути увімкнений та бути підключений до інтернету за допомогою мобільної мережі або Wi-Fi; Повинна бути включена геолокація.

Покаже де смартфон також вищезгаданий сервіс від Google. Потрібно лише натиснути на піктограму оновлення, щоб відбутися процес пошуку.

Що відбувається у цей момент?

Google надсилає запит вашому смартфону на отримання поточних координат. Якщо це можливо, через кілька секунд ваш пристрій відповість і надішле вісточку серверу Google, який покаже місце розташування вашого гаджета на карті. Варто розуміти, що якщо той, хто знайшов ваш гаджет відключить геолокацію, вийде з акаунта або відключить смартфон, отримати координати гаджета буде неможливо.

Також в обліковому записі Google є налаштування, яке дозволяє запам’ятовувати історію розташування пристрою. Перевірити можна за посиланням: https://myactivity.google.com/activitycontrols?settings=location

У цьому випадку ви можете на карті спостерігати всі переміщення вашого пристрою за різні проміжки часу. Це дуже зручно. Також сервіс пошуку смартфона надають антивірусні програми – за аналогією з обліковим записом Google.

А що робити, якщо той, хто знайшов смартфон, викинув сімкарту?

Є лише один спосіб. Звертатися до правоохоронних органів. У них є технічна можливість відстежити пристрій за номером IMEI навіть якщо сімкарта буде замінена на іншу. Робиться це запитом до мобільного оператора.

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