YouTube отримав конкурента з Китаю: Bilibili починає міжнародну експансію

Розмови про чергового конкурента YouTube з’являються регулярно, однак більшість таких сервісів залишаються локальними платформами без достатньої аудиторії, контенту або грошей для глобальної експансії. З Bilibili ситуація дещо інша.

Це вже сформована китайська відеоплатформа з аудиторією понад 300 млн активних користувачів на місяць, власною екосистемою авторів і величезним каталогом контенту. Тепер компанія намагається зробити сервіс зрозумілішим і доступнішим для користувачів за межами Китаю.

Саме тому Bilibili цікаво розглядати не як чергового «вбивцю YouTube», а як потенційного великого конкурента, який уже має головне — масштаб.

Що таке Bilibili

Bilibili починався як платформа для прихильників аніме, манґи та відеоігор. Згодом сервіс значно розширився і сьогодні більше нагадує поєднання YouTube, Twitch та онлайн-кінотеатру.

На платформі публікують огляди техніки, відео про автомобілі, освітній і науково-популярний контент, музику, ігрові трансляції, авторські шоу та звичайні блогерські ролики. Окремою частиною екосистеми залишаються аніме, серіали та інший професійний відеоконтент.

Одна з найвідоміших особливостей Bilibili — так звані danmaku. Коментарі глядачів не просто розташовуються під роликом, а рухаються безпосередньо поверх відео під час перегляду. Для нового користувача це може виглядати хаотично, але для китайської аудиторії така взаємодія давно стала звичною частиною сервісу.

На відміну від TikTok, Bilibili не зосереджений виключно на коротких вертикальних відео. Значну частину платформи становлять традиційні довгі ролики, тому саме в цьому сегменті він потенційно перетинається з YouTube.

Головною проблемою завжди була китайська мова

Для користувача з України чи іншої європейської країни старий Bilibili мав очевидний недолік — він був створений насамперед для Китаю.

Китайськомовний інтерфейс, складна реєстрація та велика кількість локального контенту робили платформу незручною для міжнародної аудиторії. Навіть простий вхід в акаунт іноді вимагав китайського номера телефону або використання інших місцевих сервісів.

Тепер компанія поступово намагається прибрати ці бар’єри.

З’являється міжнародна версія застосунку зі спрощеним інтерфейсом і підтримкою інших мов. На Android уже можна користуватися окремими міжнародними рішеннями Bilibili, а версії для інших платформ продовжують розвиватися.

Саме локалізація може стати ключовою частиною глобальної стратегії.

Штучний інтелект може відкрити китайський контент усьому світу

Однією з найбільш цікавих функцій Bilibili є автоматичний переклад відео.

Платформа експериментує з нейромережами, які створюють субтитри та можуть озвучувати контент іншою мовою. Ідея полягає в тому, щоб користувач міг дивитися китайського автора практично так само легко, як локального блогера.

Для Bilibili це принципово важливо.

Навіть маючи сотні мільйонів користувачів, китайська платформа не зможе серйозно конкурувати на глобальному ринку, якщо більша частина її каталогу залишатиметься незрозумілою іноземцям.

Автоматичний переклад потенційно вирішує цю проблему одразу у двох напрямках. Китайські автори отримують доступ до західної аудиторії, а блогери з інших країн — до китайських глядачів.

Для українських авторів це також може бути цікаво. Теоретично відео українською або англійською можна адаптувати для аудиторії, до якої через YouTube дістатися значно складніше.

Bilibili працює не зовсім так, як YouTube

Модель монетизації теж відрізняється.

Bilibili традиційно менше залежить від рекламних вставок усередині кожного відео. Платформа активно використовує платні підписки, донати, віртуальні подарунки під час трансляцій та інші способи монетизації авторів.

Частина можливостей перегляду високої якості також може бути прив’язана до платного акаунта.

Для глядачів це створює дещо інший досвід: менше звичної реклами всередині роликів, але більше платних функцій самої платформи.

При цьому Bilibili вже працює з великими міжнародними авторами. На сервісі присутні канали з адаптованим контентом західних блогерів, а деякі великі автори створюють офіційні сторінки спеціально для китайської аудиторії.

Чи може Bilibili справді конкурувати з YouTube

Поки відповідь — не безпосередньо.

YouTube залишається відеоплатформою іншого масштабу. Сервіс Google працює практично в усьому світі, має відпрацьовану рекламну систему, зручні інструменти для авторів і величезну базу контенту практично всіма мовами.

Bilibili доведеться витратити роки, щоб створити аналогічну міжнародну екосистему.

Однак у китайської компанії є сильна стартова позиція. Вона не починає з нуля. Платформа вже має сотні мільйонів користувачів, величезний каталог роликів, власну систему рекомендацій та фінансові можливості для експансії.

У цьому сенсі ситуація частково нагадує історію TikTok. Спочатку сервіс сприймали як специфічний китайський продукт із короткими відео, але за кілька років він став глобальним явищем і змусив YouTube активно розвивати Shorts.

З Bilibili може відбутися схожий процес, тільки цього разу боротьба розгорнеться не навколо коротких роликів, а в традиційній для YouTube категорії довгого відео.

Чи варто українським авторам уже йти на Bilibili

Повністю переносити контент із YouTube сенсу немає. Але використовувати Bilibili як додаткову платформу вже може бути цікаво авторам, які планують працювати з міжнародною аудиторією.

Найбільший потенціал можуть мати теми, які добре працюють незалежно від країни: технології, автомобілі, наука, ігри, аніме, гаджети, подорожі та розважальний контент.

Найважливіше тепер — чи зможе Bilibili зробити міжнародну версію настільки ж зручною, як китайську, і створити зрозумілу систему монетизації для іноземних авторів.

Якщо це вдасться, YouTube навряд чи втратить глобальне лідерство найближчим часом. Але вперше за довгий час у сегменті довгих відео може з’явитися конкурент, за яким справді варто стежити.