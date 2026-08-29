Starlink в Україні: як працює супутниковий інтернет, скільки коштує і чому він став критично важливим

Назва Starlink в Україні добре відома навіть людям, які ніколи не цікавилися супутниковим зв’язком. Після початку повномасштабного російського вторгнення система SpaceX стала одним із ключових способів швидко відновлювати інтернет там, де пошкоджені оптоволоконні лінії, мобільні вежі або відсутнє електропостачання.

Але принцип роботи Starlink суттєво відрізняється від звичайного супутникового телебачення та старих систем супутникового інтернету. Розберімося простими словами, як сигнал потрапляє з домашньої антени в космос і назад, скільки це коштує в Україні та що змінилося у 2026 році.

Чим Starlink відрізняється від старого супутникового інтернету

Класичні системи супутникового зв’язку часто використовують геостаціонарні супутники, розташовані приблизно за 35 786 км від Землі. Через величезну відстань сигналу потрібно багато часу на подорож туди й назад, тому затримка може перевищувати 600 мс.

SpaceX пішла іншим шляхом. Starlink складається з тисяч апаратів на низькій навколоземній орбіті. Значна частина супутників працює приблизно на висоті 550 км.

Завдяки цьому типова затримка на землі може становити близько 25–60 мс — уже достатньо мало для відеодзвінків, роботи через хмарні сервіси, стримінгу та навіть онлайн-ігор.

Простіше кажучи, замість одного дуже далекого супутника користувача постійно обслуговують апарати, які швидко пролітають над ним і передають з’єднання один одному.

Як інтернет проходить через космос

У найпростішому варіанті систему можна поділити на три основні частини.

Перша — термінал користувача. Та сама плоска «тарілка», яку встановлюють на даху, подвір’ї, автомобілі або іншому місці з достатньо відкритим небом.

Це не звичайна супутникова антена, яку потрібно вручну спрямувати точно в одну точку. У Starlink використовується фазована антенна решітка. Вона може електронно змінювати напрямок радіосигналу й автоматично перемикатися між супутниками, які рухаються небом.

Друга частина — самі супутники.

Термінал передає їм дані, після чого інформація може піти безпосередньо до наземної інтернет-інфраструктури або спочатку пройти через інші апарати Starlink.

Сучасні супутники оснащені лазерними міжсупутниковими каналами. SpaceX вказує, що на багатьох апаратах встановлено по три лазери зі швидкістю до 200 Гбіт/с кожен. Завдяки цьому дані можуть передаватися між супутниками без необхідності негайно «спускати» сигнал на землю.

Третя складова — наземні шлюзи та точки підключення до звичайного інтернету. Звідти запит потрапляє до потрібного сервера, а відповідь проходить шлях у зворотному напрямку.

Усе це відбувається настільки швидко, що для користувача Starlink поводиться майже як звичайний домашній провайдер.

Чому Starlink став настільки важливим для України

До 2022 року Starlink переважно сприймався як рішення для віддалених будинків, сільської місцевості, кораблів або людей, які подорожують далеко від мобільних мереж.

В Україні його роль змінилася після повномасштабного вторгнення Росії.

Супутниковий інтернет не потребує прокладеного до конкретного будинку оптичного кабелю і не залежить від найближчої мобільної базової станції. Якщо є електроживлення, справний термінал і доступ до неба, зв’язок можна розгорнути за короткий час.

Саме тому Starlink почали використовувати державні установи, енергетики, медичні заклади, рятувальники, бізнес і військові.

За даними Міністерства цифрової трансформації, Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink. Вони стали важливою частиною резервної інфраструктури зв’язку, особливо під час тривалих блекаутів і пошкодження наземних мереж.

Для Сил оборони Starlink також став важливим каналом передачі даних і зв’язку. У 2026 році Reuters називав систему критично важливою для українських військових комунікацій і низки безпілотних систем. Одночасно Росія активно намагається створювати перешкоди для таких каналів.

Тому Starlink не є системою, яку неможливо заглушити. Вона просто значно складніша для придушення, ніж багато традиційних каналів, і постійно змінюється технічно.

У 2026 році в Україні Starlink почали обов’язково реєструвати

Цього року правила використання Starlink в Україні суттєво змінилися.

Україна спільно зі SpaceX запровадила систему «білого списку». Її мета — дозволити працювати українським терміналам і водночас блокувати пристрої, які намагаються використовувати російські сили.

Під час воєнного стану термінали, що використовуються на території України, повинні бути верифіковані. Неверифіковані пристрої можуть бути відключені. Вимога поширюється як на фізичних осіб, так і на бізнес та державні структури. Військові реєструють свої пристрої через спеціальні системи Сил оборони.

Цивільним користувачам тому недостатньо просто привезти термінал з-за кордону й активувати тариф. Необхідно також пройти передбачену державою процедуру верифікації. Актуальні правила доступні через Дію та ЦНАП, оскільки порядок уже змінювався протягом 2026 року.

Скільки Starlink коштує в Україні

Starlink офіційно працює в Україні й пропонує кілька тарифів для приватних користувачів.

Станом на кінець серпня 2026 року домашній Residential Lite коштує від $30 на місяць — приблизно 1340 грн за актуальним курсом. Для нього заявлена швидкість до 200 Мбіт/с.

Звичайний Residential коштує від $80, або близько 3570 грн на місяць, і пропонує максимальну швидкість до 400+ Мбіт/с.

Для використання в дорозі є окремі тарифи Roam.

Roam 100GB коштує $55 — приблизно 2450 грн на місяць. Після використання 100 ГБ високошвидкісного трафіку залишається необмежений доступ на нижчій швидкості.

Roam Unlimited коштує $100, тобто приблизно 4460 грн на місяць, і передбачає необмежений високошвидкісний трафік.

Заявлені цифри швидкості є максимальними. Реальний результат залежить від місця, навантаження мережі, тарифу та того, наскільки добре антена бачить небо.

А тепер Starlink в Україні може працювати навіть без «тарілки»

У 2026 році поняття Starlink в Україні перестало означати виключно окремий супутниковий термінал.

Київстар разом зі SpaceX розгортає технологію Starlink Direct to Cell. Спеціальні супутники фактично працюють як базові станції мобільного зв’язку в космосі та можуть підключатися безпосередньо до сумісних 4G-смартфонів.

Для цього користувачеві не потрібна антена Starlink.

Спочатку технологія дозволяла надсилати SMS там, де немає звичайного мобільного покриття. З червня 2026 року Київстар також відкрив тестовий режим Light Data: через супутник можуть працювати Viber, WhatsApp і Google Maps.

Станом на кінець другого кварталу понад 6 млн абонентів Київстар уже користувалися Direct to Cell, а через супутники було надіслано мільйони повідомлень. Повноцінний звичайний мобільний інтернет і голосові дзвінки через цю систему ще розвиваються.

Важливо не плутати дві технології. Звичайний Starlink із терміналом забезпечує повноцінний широкосмуговий інтернет. Direct to Cell — це резервне підключення смартфона безпосередньо до спеціального супутника, коли наземної мобільної мережі немає.

Що в підсумку

Starlink не є «інтернетом із чарівної тарілки». Це величезна мережа з тисяч низькоорбітальних супутників, фазованих антен, космічних лазерних каналів і наземної інфраструктури, яка разом працює як один глобальний провайдер.

Для більшості країн це насамперед спосіб підключити віддалені райони. Для України технологія отримала зовсім інше значення.

Під час повномасштабної війни Starlink став резервом для критичної інфраструктури та цивільного зв’язку, важливою технологією для Сил оборони, а у 2026 році перетворився ще й на спосіб підтримувати зв’язок зі звичайного смартфона там, де немає жодної мобільної вежі.

Саме український досвід показав одну з головних переваг низькоорбітального супутникового інтернету: коли наземна інфраструктура зникає, частина мережі фізично залишається за сотні кілометрів над Землею.