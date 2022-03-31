Вибираємо дешевий смартфон Samsung у 2022 році: Galaxy 02 проти Galaxy 03

В рамках огляду на YouTube-каналі DimaViper Live зіставили два недорогі смартфони Samsung. Це Galaxy А02 та Galaxy А03. Ведучий одразу зазначив, що насправді краще буде трохи переплатити та придбати нову модель.





Спочатку він розглянув зовнішній вигляд та комплектацію пристроїв. Дизайн корпусу Galaxy А02 – з білими вкрапленнями, а у Galaxy А03 – однотонний. Також блок камер у першої моделі дуже маленький і має лише два об’єктиви, хоча при цьому покриття заднього корпусу ребристе і не ковзає в руці. У другому випадку видно, що сам по собі блок камер став більшим, а також задній корпус став однотонним, без вкраплень. Тобто новий пристрій виглядає сучасніше.

Комплектація пристроїв ідентична. Вона включає зарядку (у Galaxy А02 – 7 Вт, у Galaxy А03 – 8 Вт), кабель, скріпку для відкриття лотка для SIM-карт.

Однак далі йдуть розбіжності. Перш за все, в мінімальній комплектації у Galaxy А03 більший обсяг оперативної пам’яті: 3 ГБ проти 2 ГБ, за рахунок чого він працює помітно швидше за попередника. Також на новій моделі встановлений сучасніший процесор.

Як не дивно, запустився швидше за Galaxy А02, а не Galaxy А03. Разом з тим, перший оснащений процесором MediaTek MT6739V, другий – Unisoc SC9863A. В Antutu поміж апаратами помітна сильна різниця: Galaxy А03 набирає близько 145 тисяч балів, Galaxy А02 – всього близько 57 тисяч балів. І дійсно, стара модель сильно гальмує навіть при виконанні повсякденних завдань.

Наступне значне оновлення Galaxy A03 – це основна камера. Вона має вже 48 МП замість 13 МП, як А02. Фотографії дійсно виходять набагато чіткіші та деталізовані саме на новому смартфоні. Крім цього, А03 дає можливість розширити кут огляду за необхідності, а А02 такої функції немає.

Ще одна приємна особливість Galaxy А03 – його вага. Він став на 10 г легше, ніж А02.

Загалом експерт зробив висновок, що з двох пристроїв однозначно варто вибирати Samsung Galaxy А03. Він у багатьох відношеннях виявляється кращим за попередню модель.

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