Для тих, хто боїться літати: 10 цікавих фактів про літаки, про які ви могли не знати

Боязнь перельотів – досить поширена проблема. Переважна більшість людей нервує на борту літака, і практично кожен десятий страждає відвертою аерофобією. Не пощастило, і ви опинилися в їх числі? Тоді ознайомтеся з 10-ма цікавими фактами, які, можливо, допоможуть вам перебороти страх.





№1. Літак – найбезпечніший вид транспорту

Новини про авіакатастрофи, які раз у раз миготять в ЗМІ, створюють хибне враження, що літаки постійно падають. Але за фактом будь-яке падіння літака – це подія настільки рідкісна, що її одразу ж висвітлює вся світова преса, а планета у нас велика. Якби ЗМІ з тим же завзяттям розповідали про автомобільні аварії або потяги, що зійшли з рейок, то на новини про це не вистачило б ніякого ефірного часу.

№2. Імовірність потрапити в авіакатастрофу мізерно мала

Немає потреби бути голослівними, коли можна привести статистику. Відповідно до неї, навіть якщо людина буде кожен день сідати на випадковий літак, вона жодного разу не потрапить в авіакатастрофу. Така ймовірність мізерно мала – приблизно 0,00001%.

№3. Турбулентність не шкодить літаку

Не варто боятися турбулентності. Так, раптова тряска змусить понервувати будь-кого, але навантаження на сам літак від повітряних ям майже не збільшується. І для екіпажу вхід в зону турбулентності – буденність на рівні розбитої ділянки дороги для автомобілістів.

№4. Найспокійніші місця

Якщо попередній факт вас не заспокоїв, то можна убезпечити себе від турбулентності завчасно. Купіть місце ближче до кабіни пілота, там тряска практично не відчувається.

№5. Літак не може впасти

Багато хто думає, що при серйозних неполадках літак тут же впаде вниз. Так ось, це неможливо з огляду на закони фізики – завадить сильний опір повітря на великій висоті.

№6. Літак може летіти з двигуном, що відмовив

Літак не падає, якщо у нього раптом відмовляє двигун. З непрацюючим двигуном судно може пролетіти відстань до 150 кілометрів, а цього зазвичай досить, щоб дістатися до найближчої посадкової смуги.

№7. Розгерметизація не так страшна

Ще один страх при польотах пов’язаний з розгерметизацією. Цей страх посилюється, коли люди дізнаються, що повітря в кисневій масці вистачає всього на 12 хвилин. Переживати не варто, будь-які проблеми з розгерметизацією вирішуються екіпажем буквально за пару хвилин, тому повітря розраховане з запасом.

№8. У салоні є надувні жилети

Аварійні посадки на воду – явище надзвичайно рідкісне. Але якщо раптом, то на борту є надувні рятувальні жилети для пасажирів. За довгу історію повітряних перельотів вони виручали людей не раз.

№9. Довгі перельоти не збільшують ризик катастроф

Деякі люди вважають, що чим довше триває переліт, тим вище ризик потрапити в авіакатастрофу. Насправді ніякого взаємозв’язку тут немає, навіть невеликі чартерні лайнери розраховані на тривалі перельоти.

Цікавий факт: найтриваліший політ в світі – з Нью-Йорка до Сіднея – триває 19 годин 14 хвилин.

№10. Літаки не можуть зіткнутися

Зіткнутися літаки не можуть ні на землі, ні в повітрі. На злітній смузі кожен лайнер дотримується обов’язкової дистанції в 300 метрів. А при перельотах на одній висоті літаки тримаються один від одного на відстані 10-15 кілометрів. І того, й іншого більш ніж достатньо для того, щоб запобігання позаштатним ситуаціям.