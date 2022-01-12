Лучшие устройства для работы на ходу: iPhone, MacBook и другие «помощники»

Решать рабочие задачи во время прогулок или поездок в транспорте приходится фрилансерам, бизнесменам, педагогам, рекламщикам и представителям других профессий. Выручают смартфоны с большими экранами (как у iPhone Pro Max), легкие и компактные ноутбуки, эргономичные планшетные ПК.





Устройства, которые удобно использовать за пределами дома или офиса, представлены в подборке ниже.

MacBook Air

Ассортимент портативных компьютеров для бизнес-задач широкий и разнообразный. Одно из лучших решений — легкий и тонкий МакБук, который всегда под рукой. Оптимальный набор спецификаций — у MacBook Air M1 из магазина https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/apple_macbook_air_m1/. Он работает на базе нового процессора Apple и обладает топовым быстродействием при компактных габаритах. Диагональ его экрана составляет 13,3”, а максимальный запас памяти достигает 2 Тб.

Использовать ноутбук Эпл можно в разных сферах. Оценить фишки и возможности портативного ПК могут программисты, блогеры, архитекторы и инженеры, сметчики, преподаватели в онлайн-школах.

Айфон 13 Про Макс

Смартфон флагманского уровня в случае необходимости способен заменить компьютер или ноутбук. При наличии большого экрана его можно использовать для таких задач, как:

Редактирование фотоснимков; монтаж видеороликов; тестирование программного обеспечения; работа с текстовыми файлами; запуск специализированных приложений, например, бухгалтерских.

Купить iPhone 13 Pro Max с 6,7” экраном можно по ссылке https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/iphone-13-pro-max/. Его продвинутое программное обеспечение в тандеме с оптимизированной программной оболочкой позволяет работать в многозадачном режиме, например:

одновременно вести переговоры в онлайн и создавать заметки,

переписываться в социальных сетях и редактировать документы,

работать в нескольких приложениях и создавать отчеты.

Lenovo Yoga Smart Tab

Гибридный планшет Леново умеет подстраиваться под образ жизни пользователя. Доступно 4 способа эксплуатации в зависимости от окружающих условий. Так, гаджет можно расположить вертикально на любой ровной поверхности, положить на стол, с помощью крепежа повесить на стене, держать в руках. Улучшенная цветопередача позволяет рассматривать мелкие детали на экране во время работы на улице в солнечные дни.

Вес планшета составляет 570 г, нагрузка на руки пользователя минимальная даже при долгой непрерывной эксплуатации. Емкость батареи 7000 мАч. Это примерно 10 часов работы в интернете.

Айпад мини

Мини-Айпад — промежуточное звено между смартфоном и ноутбуком. Отличный вариант для тех пользователей, которые не любят телефоны с большими экранами и не готовы носить с собой лэптоп повсюду. Как и большие планшеты, использовать «миник» можно с электронным пером и клавиатурой. Для ведения деловой переписки или внесения правок в мультимедийные проекты — то, что нужно.

Покупка iPad mini — выгодная инвестиция. Помимо работы, гаджет можно использовать для развлечений: просмотра кино, серфинга в интернете, прослушивания музыки.

Samsung Galaxy A32

Эффектный Galaxy A32 с приятным ценником представлен в двух конфигурациях. Для звонков и ведения деловой переписки можно выбрать версию на 64 Гб, а для работы в приложениях и творчества — на 128 Гб.

Разрешение дисплея — Full HD +, а диагональ составляет 6,4”. Такой дюймаж оптимален для рабочего смартфона. Удобно вводить текст или открывать приложения, когда свободна только одна рука.

Кроме перечисленных выше устройств, для работы могут понадобиться аксессуары. Например, наушники нужны для коммуникации в шумных местах, микрофоны — для проведения конференций и переговоров, чехлы и сумки — для удобной транспортировки гаджетов.