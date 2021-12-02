Витончені та потужні: Топ-3 моделі компактних смартфонів

Ще кілька років тому смартфони з екраном діагоналлю 6,5 дюйми вважалися фаблетами. Сьогодні це звичайний формат. В онлайн-каталогах не так багато компактних гаджетів. Редакція GSMinfo склала список сучасних смартфонів з екраном діагоналлю до 6 дюймів, які зручно лежать у руці та поміщаються у кишеню.





Apple iPhone 12 mini (4/128 ГБ)

Смартфон отримав екран діагоналлю 5,4 дюйма з роздільною здатністю 2340 × 1080. В основі – 6-ядерний процесор A14 Bionic та 4 ГБ оперативної пам’яті. Місткість акумулятора становить 2227 мАг. Передбачено технологію швидкого заряджання Power Delivery (12 Вт). Встановлено подвійну основну камеру (12 МП + 12 МП). Розширення передньої камери – 12 МП. З високотехнологічних фішок варто відзначити підтримку мереж 5G та бездротової магнітної зарядки MagSafe.

Google Pixel 4a (6/128 ГБ)

Мобільний телефон на «чистій» ОС Android 10 отримав 5,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2340×1080). У верхній частині екрану розташована 8-мегапіксельна фронтальна камера. Роздільна здатність основної камери – 12,2 МП. Високий рівень продуктивності забезпечує 8-ядерний процесор Snapdragon 730G у зв’язці з 6 ГБ оперативної пам’яті. Встановлено батарею на 3140 мАг з 18-ватною прискореною зарядкою. Передбачено модуль NFC та сканер відбитка пальця, що знаходиться на задній панелі.

Asus Zenfone 8 (8/128 ГБ)

Екран із частотою розгортки 120 Гц, режим для керування однією рукою, підтримка 5G та Wi-Fi 6E – сильні сторони смартфона. Діагональ дисплея становить 5,9 дюйми. Роздільна здатність – 2400×1080. Серцем моделі став 8-ядерний процесор Snapdragon 888 5G. Об’єм оперативної пам’яті – 8 ГБ. Встановлено батарею на 4000 мАг, яка підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт. Передбачено якісну подвійну основну камеру (64 МП + 12 МП). Розширення “фронталки” – 12 МП.